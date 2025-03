Il 19 luglio a Sassari arriva Joan Thiele 

Nuovo grande nome per la prossima edizione di Abbabula, festival di punta dell’estate sarda che torna a Sassari e dopo aver annunciato Lucio Corsi regala alla platea d’Italia e dell’Isola un altro straordinario appuntamento in musica: il 19 luglio a salire sul palcoscenico di piazza Monica Moretti sarà Joan Thiele, cantautrice eclettica e magnetica che dopo aver catalizzato l’attenzione di pubblico e critica con il brano “Eco” a Sanremo, è pronta a conquistare l’estate musicale con l’attesissimo “Joanita Tour 2025”.

“Eco” - scritto dalla stessa Joan - è un invito a guardare in faccia le proprie paure e a superarle, un pezzo che affronta temi come l'importanza di difendere le proprie idee e il valore della condivisione. Il singolo ha anticipato l’uscita del primo album in italiano di Joan Thiele, “Joanita” (Sony Music/Numero Uno), pubblicato il 21 febbraio 2025. L’album è stato accolto con entusiasmo dai critici, ed è stato definito «l’album italiano del momento» da Rolling Stone Italia.

L’appuntamento griffato Le Ragazze Terribili è la quarta gemma di un cartellone che dopo Cristiano De Andrè (31 luglio) e Brunori SAS (03 agosto) - prossimi protagonisti sul palco di Alghero - e Lucio Corsi (18 luglio a Sassari, in piazza D’Italia), annuncia l’ennesimo colpo a effetto e si presenta sempre più ricco di suggestioni e carico di energie da regalare alla platea, in attesa di completare il quadro con gli ultimi annunci in programma già nelle prossime settimane.

Biglietti disponibili nella sede della cooperativa Le Ragazze Terribili in via Roma 144 a Sassari e sui circuito Ticketone e Ticketmaster.

