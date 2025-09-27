Il 18enne Trentin primo a Berchidda 

Diciotto anni: ma nessuno in 22 edizioni del Rally dei Nuraghi e del Vermentino era salito così giovane sul gradino più alto del podio. Ci è riuscito Giovanni Trentin che, navigato da Alessandro Franco, su una Skoda Fabia Rs Rally2, ha trionfato a Berchidda dopo essere stato in testa sin dalla seconda delle sei prove, vincendo anche (nel secondo passaggio) la speciale “Oschiri”. La corsa ben allestita da Rassinaby Racing, quinto e penultimo round del Campionato Italiano Rally Terra, si è chiusa con i finlandesi Benjamin Korhola e Kristian Temonen (Skoda Fabia R5) secondi a 37”, nonostante il successo di due speciali in parte vanificato da una foratura venerdì, e Giacomo Costenaro e Justin Bardini (Skoda Fabia Rs Rally2), terzi a 1’00”9. Nono assoluto e primo dei sardi l’equipaggio iglesiente formato da Giacomo e Davide Spanu (Skoda Fabia Rally2). Quattordicesimi assoluti e primi tra le “due ruote motrici” i galluresi Mattia Ricciu e Giovanni Mazzone, alfieri di Aci Team Italia in gara su Peugeot 208 Gt Line Rally4.

Il 7° Rally Vermentino Historicu, quinto round dell’Italiano Rally Terra Storico, ha assegnato i titoli a Sipsz-Pons (Lancia Delta Integrale) nelle “quattro ruote motrici” e Nemo Mazza (Ford Escort Rs) nelle “due ruote motrici”.

Classifica : 1) Trentin-Franco (Skoda Fabia Rs Rally2) in 50’’51”3 2) Korhola-Temonen (Skoda Fabia Rally2) a 37”0; 3) Costenaro-Bar- dini (Skoda Fabia Rs Rally2) a 1’00”9; 4) Farina- Raccuia (Skoda Fabia Rally2) a 1’40”6; 5) Marchio- ro-Marchetti (Citroen C3 Rally2) a 1’57”2; 6) Tonso-Ometto (Skoda Fabia Rs Rally2) a 3’00”8; 7) Battistolli- Gonella (Skoda Fabia Rs Rally2) a 3’32”9; 8) Diana-Conti (Skoda Fabia Rally2) a 3’43”9; 9) Spanu-Spanu (Skoda Fabia Rally2) a 4’58”4; 10) Cecchettini-Garvaldi (Skoda Fabia Evo Rally2) a 5’05”6; 14) Ricciu-Mazzone (Peugeot 208 Gt Line Rally4) a 6’25”1.

Classifica Historicu : 1) Sipsz- Pons (Lancia Delta Integrale) in 55’12”7; 2) Leoni-Pudda (Mitsubishi Lancer Evo Iv) a 59”0; 3) Fedolfi-Pirollo (Lancia Delta Integrale) a 2’54”7.

