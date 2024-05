Il 18 maggio la pulizia del mare 

Armati di maschere, pinne e bombole in cerca di rifiuti per ripulire i fondali del mare di Sarroch. Si terrà il 18 maggio al porticciolo di Perd’e Sali, la 4ª edizione di “A pesca di rifiuti”, appuntamento speciale dove pescatori subacquei, volontari e appassionati del mare si uniscono per ripulire il fondo del mare e la costa.

La giornata ecologica sarà organizzata, come sempre, dall’Isula fishing club Sardegna. All’appuntamento parteciperanno anche alcuni esperti biologi marini, che daranno supporto all’attività di bonifica delle acque di Perd’e Sali. La giornata culminerà al termine delle operazioni di pulizia con il rilascio di un'esemplare di tartaruga caretta caretta.

Le attività prenderanno il via alle 9, con l’incontro di tutti i partecipanti: dopo i saluti istituzionali da parte dell’amministrazione comunale e il briefing da parte degli organizzatori, prenderanno il via le operazioni di raccolta, che andranno avanti sino alle 12. Dopo la liberazione della tartaruga e una breve pausa pranzo, si proseguirà con l’intervento da parte dei biologi del Cnr e la premiazione dei partecipanti. (i. m.)

