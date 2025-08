Il “175” resterà a Cagliari  

I cagliaritani appassionati di tennis avranno una buona ragione per andare, come i famosi “umarell” a Monte Urpinu a seguire il cantiere dei lavori al Tennis Club Cagliari. Perché adesso è necessario che la ristrutturazione non si fermi e consenta al circolo più importante della Sardegna (e uno dei più apprezzati d’Italia) di ospitare a maggio 2026 il torneo più importante. Ieri Angelo Binaghi, presidente della Federazione Tennis e Padel, ha annunciato a margine del talk “Sport, Crescita e Sviluppo” (di cui trovate il servizio a pagina 13, ndr ) che l'Atp ha confermato Cagliari come del Challenger 175 per altri due anni (2026 e 2027). «L'edizione 2026 sarà a maggio», ha detto allAnsa il dirigente cagliaritano, «sperando che per allora i lavori al Tennis club siano conclusi. Si tratta di un torneo prestigioso che ha negli anni scorsi ha visto scendere in campo campioni come Musetti, Shelton e Tiafoe». Nella scorsa primavera il torneo non si era potuto disputare proprio a causa dei lavori programmati nel 2025 e che prevedono, tra le altre cose, la realizzazione di un parcheggio sotterraneo e l’innalzamento del campo Centrale.

A Toronto

Intanto al Masters 1000 di Toronto Flavio Cobolli ha superato (unico italiano) i sedicesimi di finale. Il 23enne romano, n.17 del ranking e 13 del seeding, ha eliminato al terzo turno per 6-2 4-6 6-3, in poco più di un'ora e tre quarti di gioco, l'ungherese Fabian Marozsan, n. 56 Atp. Negli ottavi - i secondi per lui in carriera dopo Cincinnati 2024 - Cobolli dovrà vedersela con Ben Shelton (n.4) che nel derby americano ha superato Brandon Nakashima 6-7, 6-2, 7-6.

