Il 15° turno apre col botto: test Milan per l’Atalanta 

Servirà molto più della speciale maglia celebrativa per i 125 anni di storia al Milan per uscire indenne stasera (20.45) dal Gewiss Stadium, dove l’Atalanta vuole proseguire il cammino nelle zone altissime della classifica di Serie A. La squadra di Fonseca, con un Tijjani Rejnders in grande condizione, dopo i 6 gol al Sassuolo in Coppa Italia cerca conferme e può rappresentare un test importante per le ambizioni di scudetto della banda Gasperini, attesa martedì dalla prestigiosa serata di gala contro il Real Madrid.

Il tecnico portoghese distribuisce elogi per i rivali: «Non si vedeva giocare una squadra così, uomo a uomo, da tanto tempo. Il calcio è come la vita: ciclico. Gasperini è stato pioniere a giocare così. È un grandissimo allenatore, ho una grande ammirazione per lui. Va riconosciuto il suo lavoro». Da temere un ex come Charles De Ketelaere che all’Atalanta sembra un altro giocatore rispetto ai tempi del Milan.

L’altro anticipo, nel pomeriggio (18.30) a San Siro vede l’Inter opposta al Parma di Fabio Pecchia, che fa cento panchine con i ducali. Dopo la sospensione del match di Firenze, i nerazzurri di Simone Inzaghi (senza Acerbi ma con Carlos Augusto) vogliono evitare di concedere altri punti al Napoli, ma non possono sottostimare il Parma dopo il successo sulla Lazio.

RIPRODUZIONE RISERVATA