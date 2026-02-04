Il 15 la grande kermesse del carnevale 

Si svolge il 15 febbraio il Carnevale di Maracalagonis con l’organizzazione della Pro Loco e dell'associazione “Martis de Agoa”, col contributo del Comune. Dalle 15 per le vie del paese sfileranno le maschere e i carri allegorici, poi si procederà con la premiazione finale delle migliori maschere e dei carri meglio allestiti, con tanta musica. La Pro Loco invita a partecipare tutte le associazioni, la popolazione di Maracalagonis e dei paesi limitrofi con gruppi a tema, maschere singole e carri allegorici. Prevista l’adesione dell’Oratorio don Bosco e della parrocchia.

Per le 16 dello stesso giorno è prevista la rappresentazione de “Su Martis de Agoa”, con la partecipazione delle maschere ospiti: “Is Cerbus” di Sinnai, “Sos Corriolos” di Neoneli, “Su Maimoni e is Ingestus” di Tertenia. Il corteo mascherato si muoverà con la sue rappresentazioni nelle vie del centro abitato con l’arrivo in piazza Chiesa. Seguiranno l’esibizione delle maschere e la zeppolata offerta dall'associazione culturale Martis de Agoa.

Il carnevale di Maracalagonis ogni anno riesce a calamitare l’attenzione di tantissimi cittadini dall’hinterland con la proposta di maschere tradizionali e iniziative che affondano le radici nel tempo.

