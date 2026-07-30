VaiOnline
Dal campo.
31 luglio 2026 alle 01:03

Il 15 agosto contro lo Spezia l’esordio in Coppa Italia 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Sassari. La stagione 2026-27 si aprirà con la Coppa Italia. Il15 agosto la Torres giocherà alle 21 allo stadio “Alberto Picco” di La Spezia, contro una squadra appena retrocessa dalla Serie B. Gara secca, in caso di parità si andrà direttamente ai rigori. Curiosità: nell'organigramma ligure figurano come direttore dell'area tecnica Guido Angelozzi e come direttore sportivo Gianluca Longo, entrambi l'anno scorso al Cagliari. Lo Spezia ha appena cambiato allenatore: via Luca D'Angelo e dentro Marco Turati.

Intanto oggi primo test per la Torres, a conclusione del ritiro svolto a Buddusò per due settimane. La squadra sassarese affronterà allo stadio Borucca (ore 17) in amichevole non ufficiale, l'Alghero, formazione che è stata promossa nel campionato di Eccellenza ed è guidata da Mauro Giorico, ex della Torres. (g.m.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Allarme droga

«La criminalità organizzata dietro le maxi-coltivazioni scoperte in Sardegna»

L’allarme di Patronaggio e Sabelli, magistrati a capo degli inquirenti 
Francesco Pinna
L’operazione.

Ozieri, trovate 1800 piante di cannabis

Emanuele Floris
Regione

Il progetto di fusione degli aeroporti sardi: alta tensione in aula

Il centrodestra: aspetti poco chiari, via i trenta milioni dalla manovra 
Roberto Murgia
Intervista

«Io via da Report? Lo dice chi non mi conosce»

Ranucci domani a Quartu con il suo libro sulla casta, «che ora è più cattiva perché è internazionale» 
Ciro Auriemma
Quirinale

Roggero, lo stop di Mattarella

«Adeguare la legge ai comportamenti non rafforza la sicurezza né lo Stato» 