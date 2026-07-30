Il 15 agosto contro lo Spezia l’esordio in Coppa Italia 

Sassari. La stagione 2026-27 si aprirà con la Coppa Italia. Il15 agosto la Torres giocherà alle 21 allo stadio “Alberto Picco” di La Spezia, contro una squadra appena retrocessa dalla Serie B. Gara secca, in caso di parità si andrà direttamente ai rigori. Curiosità: nell'organigramma ligure figurano come direttore dell'area tecnica Guido Angelozzi e come direttore sportivo Gianluca Longo, entrambi l'anno scorso al Cagliari. Lo Spezia ha appena cambiato allenatore: via Luca D'Angelo e dentro Marco Turati.
Intanto oggi primo test per la Torres, a conclusione del ritiro svolto a Buddusò per due settimane. La squadra sassarese affronterà allo stadio Borucca (ore 17) in amichevole non ufficiale, l'Alghero, formazione che è stata promossa nel campionato di Eccellenza ed è guidata da Mauro Giorico, ex della Torres. (g.m.)
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