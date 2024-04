Il 14% dei cittadini rinuncia alle cure 

Rinunciare alle prestazioni sanitarie necessarie a causa delle difficoltà economiche, delle liste d’attesa infinite e della difficoltà a poter raggiungere i luoghi d’erogazione dei servizi: sono queste le ragioni per le quali il 14 per cento della popolazione del Sulcis Iglesiente non si cura.

L’analisi

Sono allarmanti i dati che emergono da uno studio dell’Istat effettuato tramite l’indicatore “Bes” (Benessere equo e sostenibile) relativo all’anno 2023. Su 118mila abitanti dei 23 Comuni che gravitano nella competenza del servizio sanitario della Asl Sulcis Iglesiente, quasi 17mila rinunciano alle cure. «Per una serie di circostanze il tasso di rinuncia continua a crescere rispetto al passato – spiega il presidente dell’Opi (Ordine professioni infermieristiche) Carbonia-Iglesias, Graziano Lebiu –. Mancato passaggio a visite mediche, accertamenti diagnostici rinviati per problemi economici o legati a caratteristiche dell’offerta o alle lunghe liste di attesa, o ancora ai disagi nel raggiungere i luoghi dove vengono prestati i servizi, consegnano alla nostra attenzione un dato percentuale del 14 percento. Un’escalation in negativo che non possiamo permetterci e che tutti, ognuno per la propria parte, a cominciare dai vertici della nostra Asl, dovremo cercare di contenere».

I numeri

Nello specifico: su 16.473 cittadini bisognosi di cure o visite, 691 desistono per motivi legati alla precaria condizione economica (4,2 percento) e 741 per le tempistiche delle liste d’attesa (4,5 percento). A fronte di 26.309 abitanti, nel Comune di Carbonia la dinamica interessa 3.606 residenti, 3.550 le rinunce nel Comune di Iglesias su 25.135 cittadini. A Sant’Antioco 1.490 su 10.668, 819 su 5.871 a Domusnovas, 828 su 5.937 a Carloforte e, infine, 830 su 5.644 a San Giovanni Suergiu. I dati indicano le medesime allarmanti percentuali anche per i Comuni sotto i 5mila abitanti: 673 su 4.834 a Portoscuso, 644 su 4.618 a Gonnesa, 470 su 3.367 a Villamassargia, 441 su 3.170 a Santadi, 425 su 3.052 a Narcao, 387 su 2.779 a Calasetta, 366 su 2.620 a Sant’Anna Arresi, 368 su 2.645 a Fluminimaggiore, 267 su 1.920 a Giba, 209 su 1.508 a Musei, 201 su 1.437 a Nuxis, 181 su 1.305 a Perdaxius, 179 su 1.228 a Masainas, 145 si 1.052 a Buggerru, 140 su 1.007 a Villaperuccio, 142 su 1.021 a Tratalias e 110 su 794 a Piscinas.

Le soluzioni

«Questo scenario, unitamente al già critico panorama di cura e assistenza, contribuisce ad un bassissimo livello di equità nell’accesso ai servizi sanitari ospedalieri e territoriali – prosegue Graziano Lebiu –. Servono delle soluzioni nel breve e medio periodo e, nel frattempo, occorre che alcuni di coloro che hanno il timone delle cure e dell’assistenza e le responsabilità primarie, aziendali e politiche nel Sulcis Iglesiente, si facciano qualche domanda e provino a dare ai cittadini delle risposte convincenti e non solo di circostanza».

