Il 12enne caduto da un palazzo: ipotesi di istigazione al suicidio 

Roma. Ricostruire con esattezza cosa è accaduto giovedì pomeriggio in quella cameretta e perché Valerio è precipitato dal decimo piano. Si indaga per far luce sulla morte del dodicenne finito giù dalla finestra di un palazzo nel quartiere Collatino a Roma. La Procura ha aperto un fascicolo per istigazione al suicidio. Indaga la Squadra Mobile.

Per gli investigatori Valerio non sarebbe caduto da quella finestra accidentalmente, ma si sarebbe trattato di un gesto volontario. Da stabilire cosa possa aver spinto un ragazzino a compiere un gesto così estremo. Il suo cellulare sarà analizzato per accertare i suoi ultimi contatti e chiarire se ultimamente c'era qualcosa o qualcuno che lo aveva turbato.

