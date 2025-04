«Il 118 nel Sarrabus? Meglio l’ambulatorio da medico di base» 

Il suo nome, nel Sarrabus, è sinonimo di medicina d’urgenza: quando, a quelle latitudini, si parla di 118, il pensiero corre immediatamente a Luigi Cadeddu. O, per meglio dire, correva immediatamente. Perché, dopo un quarto di secolo nel servizio d’emergenza, ha deciso di “rifugiarsi” in un ambulatorio di Villasimius dove, da medico di base, si occupa dei pazienti del paese (anche se non rinuncia al primo amore e, quando è possibile, fa i turni nell’emergenza).

«Ma è diventato sempre più difficile lavorare nel 118: ormai i medici sono impegnati 65-68 ore alla settimana. Spesso fanno tre, quattro notti di fila. Ovvio che, con queste condizioni, il rischio di commettere errori aumenta enormemente».

La situazione

I numeri sono impietosi: a servire il territorio ci sono, oltre l’ospedale San Marcellino di Muravera, due ambulanze medicalizzate, quattro ambulanze di “volontari” (che, poi, spesso volontari non sono visto che si tratta di veri e propri mezzi privati) e le guardie mediche di Castiadas e Villasimius. Certo, le medicalizzate rappresentano un importante presidio. Solo che quella di stanza a Quartu deve coprire un territorio che arriva sino a Dolianova e quella di Muravera deve spingersi sino ad Escalaplano. Che cosa significa? Ogni intervento comporta almeno un impegno di tre, quattro ore. Spesso interlocutorio. Perché, dato che al San Marcellino non ci sono né cardiologo né anestesista, quasi sempre i pazienti devono essere portati al Santissima Trinità o al Brotzu di Cagliari. E, quando calano le tenebre, non si può neanche fare affidamento sull’elisoccorso visto per il mezzo abilitato per il volo notturno è di stanza a Olbia.

L’estate

Una situazione che in estate peggiora: si passa dai 14 mila residenti nei cinque Comuni del Sarrabus (anche se in questo numero ci sono le tantissime persone che vivono in altri luoghi) a oltre centomila presenze, tra turisti e visitatori occasionali. Ebbene, nella stagione calda, in più ci sono soltanto un’ambulanza “infermieristica” – cioè un mezzo nel quale non possono essere effettuate diagnosi e terapie, compiti che evidentemente, non spettano a un infermiere – e la guardia turistica di Castiadas.

«Una situazione disastrosa», riprende Cadeddu, «i turisti alle prese con problemi di salute non sanno come comportarsi. L’unico riferimento che hanno sono quelle croci verdi che si vedono davanti alle farmacie: mi dicono che, d’estate, sono tra le 40 e 50 richieste di supporto medico ogni giorno».

Turisti particolari

«Bisogna fare i conti anche con i “turisti della salute” – aggiunge Luigi Cadeddu – i visitatori svizzeri e tedeschi, in particolare, hanno scoperto che, da noi, gli esami costano molto meno che nei loro paesi: “inventano” un problema medico, vanno al pronto soccorso e, pur essendo costretti a lunghe attese, riescono ad avere gli esami di cui hanno bisogno pagando soltanto un banalissimo ticket di 25 euro. Esami che, dalle loro parti, costerebbero centinaia di euro».

Le soluzioni

Arriva l’estate e già si comincia a parlare di “emergenza sanitaria”. «Ma quella definizione»,dice Cadeddu, «è sbagliata. In questo caso, non sta emergendo assolutamente nulla di inatteso: sappiamo qual è la situazione e sappiamo anche quanti turisti sono attesi». Nessuna sorpresa, dunque. «E sappiamo anche quanti studenti di Medicina prenderanno la laurea nelle varie sessioni: sarebbe sufficiente concedere deroghe agli specializzandi per consentire loro di lavorare in queste situazioni».

