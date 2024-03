Il 118 alza bandiera bianca 

L’annuncio suona come una doccia gelata: si dimettono gli ultimi due medici rimasti nel 118 di Sorgono. Già da tempo in malattia per una forte condizione di stress, nei giorni scorsi hanno inoltrato comunicazione formale ad Areus, rimettendo l’incarico con una serie di motivazioni come l’impossibilità di poter operare serenamente sul territorio, fra turni massacranti di 12 ore, una sede con carenze edilizie e una sola ambulanza attiva, da tempo in uscita con soli infermiere e autista a bordo, non riuscendo a garantire l'intera copertura della turnazione settimanale. Le due dottoresse ora osono perative negli ambulatori di guardia medica di Sorgono e Meana Sardo. Hanno la consapevolezza di lasciare scoperto un territorio, col rammarico di aver lottato fino alla fine per garantire l’efficienza di una postazione passata da 6 medici a 2 fra appelli a politica e vertici aziendali, rimasti inascoltati. Contattate al telefono, preferiscono non rilasciare alcune dichiarazioni, dicendosi «amareggiate, per essere state portate ad un gesto così estremo».

Preoccupazioni

L’unico mezzo presente nella postazione dell’ospedale San Camillo, la Mike 11 diventerà India 11, senza medico a bordo, scatenando le preoccupazioni degli amministratori locali. «È una situazione grave - dice il presidente della Comunità montana Alessandro Corona - vediamo solo soluzioni last minute che non vanno a vantaggio di pazienti e sanitari. Auspichiamo che la nuova amministrazione regionale ponga rimedio a ciò». Il sindaco di Sorgono, Franco Zedde, è furioso: «Inutile negarlo, lo Stato arretra, portando i nostri sanitari a dimettersi dal loro ruolo. Ringrazio le dottoresse per l’egregio lavoro svolto in questi anni, preservando un servizio essenziale che ora sarà depauperato». Aggiunge: «Le interlocuzioni con Areus si stanno rivelando ottime per garantire il volo notturno dell’elisoccorso. Chiederemo di inviarci subito dei medici. Le cooperative zonali del 118 svolgono un lavoro importante, ma vanno supportate con la presenza di specialisti. Se inascoltati, scenderemo in piazza. La misura è colma e contatterò il Prefetto di Nuoro».

La mobilitazione

Il comitato Sos Barbagia-Mandrolisai, in presidio permanente al San Camillo, sottolinea: «La situazione era già precaria, il locale del 118 pure e non incoraggiante per far venire nuovi medici. Non subiremo in silenzio l’ennesimo disservizio. Occorre uno sforzo univoco per risolvere l’emergenza del Pronto soccorso e del 118. Saremo presto a Cagliari sotto la sede Areus».

Dice Stefano Congiu, segretario regionale della Cisl medici 118: «Notizia allarmante, ci preoccupa dopo anni di battaglia a difesa della postazione locale. Ma ancor più grave resta il fatto che la bozza del nuovo Air veda il 118 dimenticato, citato all'ultimo punto. Siamo sconcertati, abbiamo meno di 100 medici 118 nell’Isola».

