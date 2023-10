Il 10 debutta “APPàre”, i big data dalle greggi in tempo reale 

Il settore degli allevamenti ovini si apre ai big data per migliorare la produttività. Martedì 10 alle 10 a Sassari, nel dipartimento di Veterinaria di via Vienna 2, verrà presentato ad associazioni di categoria, istituzioni e ordini professionali “APPàre”, un capitolo di “Ecosystem of Innovation for Next generation Sardinia” finanziato con fondi del Pnrr. Il progetto - coordinato dall’Istituto zooprofilattico sperimentale in alleanza con le Università di Sassari e di Cagliari, Abinsula e il Consorzio nazionale interuniversitario per le telecomunicazioni (Cnit) - consentirà di individuare e affrontare i problemi nella produzione e nella trasformazione attraverso i dati trasmessi da una piattaforma digitale informativa. Il sistema si propone di far comunicare le banche dati zootecniche e sanitarie già esistenti e promuovere l’acquisizione di nuovi dati anche con il ricorso alle tecnologie innovative nel campo della sensoristica. L’obiettivo finale è produrre e trasmettere ad allevatori, trasformatori e consulenti informazioni puntuali e specifiche che consentano di adottare le corrette decisioni di gestione aziendale.

L’incontro servirà a verificare una prima proposta operativa e raccogliere le indicazioni degli attori della filiera e dalle istituzioni. Il coinvolgimento delle realtà aziendali sarà fondamentale per consentire al progetto di apportare alle aziende benefici concreti.

