Il 10 aprile primo vertice al ministero  

Il bando è pronto, ora la Regione lo deve condividere con il ministero dei Trasporti. L’appuntamento è per il 10 aprile, per un primo confronto sulla bozza illustrata ieri ai consiglieri regionali del Campo largo. Contestualmente, il progetto della Regione dovrà ottenere il benestare della Commissione Ue. Al termine di questo iter arriverà il decreto ministeriale che sarà successivamente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea. Tutto ciò, posto che l’attuale bando della continuità scadrà a ottobre di quest’anno, dovrà avvenire subito. Entro il mese di aprile, perché nella Gazzetta Ue il bando deve rimanere pubblicato per sei mesi. A meno che l’attuale regime di continuità non venga prorogato, e allora ci sarebbe più tempo. Alla domanda sui tempi, ieri l’assessora ai Trasporti Barbara Manca ha chiarito che «noi abbiamo completato tutto, ovviamente non abbiamo il controllo su tutto, ci sono altri soggetti come il ministero e la commissione Ue».

I passaggi

Di sicuro, i tempi sono tutti condizionati rispetto agli esiti delle rispettive interlocuzioni. Quindi, se i documenti e la bozza del decreto dovessero avere l’ok del ministero, allora la presidente della Regione potrebbe subito convocare la conferenza dei servizi che porta al decreto ministeriale. Ma, visti i precedenti, sarà meglio fare un passaggio con la Commissione Ue prima della conferenza di servizi.

RIPRODUZIONE RISERVATA