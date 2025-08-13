Il 10 andrà sulle spalle di Gaetano 

Alla fine Gaetano ha ceduto: rinuncia al 70, a lui particolarmente caro, e prende il 10 lasciato in eredità da Viola. Esposito aveva già svelato in anteprima il 94 l’altro ieri nella presentazione, Folorunsho ha scelto il 90, Mazzitelli il 4, Kiliçsoy il 9, Borrelli il 29. L’altra novità riguarda il portiere Caprile che non avrà più il 25 sulle spalle ma l’1.

Scelti e ufficializzati, dunque, i numeri di maglia in vista del primo impegno ufficiale della stagione, in Coppa Italia contro la Virtus Entella. C’era particolare attesa per il 10, snobbato nelle amichevoli pre campionato. Quasi tutti hanno scelto di confermare il proprio numero. Oltre a Gaetano e Caprile, hanno cambiato Felici (passato dal 97 al 17) e Ciocci (ha puntato sul 24). Non sono stati presi in considerazione il 5 e il 7. Quest’ultimo mai più utilizzato da quando è stato lasciato da Cossu nel 2018.

L’elenco completo

Caprile 1 , Veroli 2 , Idrissi 3 , Mazzitelli 4 , Luperto 6 , Adopo 8 , Kiliçsoy 9 , Gaetano 10 , Iliev 12 , Deiola 14 , Prati 16 , Felici 17 , Di Pardo 18 , Zortea 19 , Rog 20 , Cavuoti 21 , Vinciguerra 22 , Pintus 23 , Ciocci 24 , Mina 26 , Liteta 27 , Zappa 28 , Borrelli 29 , Pavoletti 30 , Radunovic 31 , Bolzan 32 , Obert 33 , Luvumbo 77 , Folorunsho 90 , Piccoli 91 , Esposito 94 .

RIPRODUZIONE RISERVATA