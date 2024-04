Ikonè riponde a Gudmundsson: è parità 

Fiorentina 1

Genoa 1

Fiorentina (4-2-3-1) : Terrac- ciano, Kayode, Quarta, Ranieri, Parisi, Bonaventura (39' st Milenkovic (, Duncan (1' st Arthur), Ikoné, Beltran (10' st Mandragora), Sottil (10' st Nico Gonzalez), Belotti (10' st Kouamé). In panchina Chri- stensen, Martinelli, Comuzzo, Dodo, Faraoni, Biraghi, Maxime Lopez, Castrovilli, Barak, Infantino. All. Italiano.

Genoa (3-4-2-1) : Martinez, De Winter, Bani, Vasquez, Sabelli (15' st Spence), Frendrup, Badelj (35' st Strootman), Martin (15' st Haps), Messias (44' pt Thorsby), Gudmunsson, Ekuban (15' st Retegui). In panchina Leali, Sommariva, Cittadini, Pittino, Vogliacco, Bohinen, Papadopoulos, Ankeye. All. Gilardino.

Arbitro : Di Marco di Ciampino.

Reti : nel pt 42' Gudmunsson (rigore); nel st 9' Ikoné.

Firenze. La Fiorentina deve ancora rinviare l'appuntamento con la vittoria che le manca in campionato dal 2-1 sulla Lazio datato 26 febbraio: contro il Genoa la squadra di Vincenzo Italiano non è riuscita ad andare oltre l'1-1 raggiunto nella ripresa al 9’ con Ikoné. Il francese, a digiuno da febbraio, ha rimediato alla rete del solito Gudmundsson realizzata su rigore al 42’: per Gilardino, alla prima da allenatore al “Franchi” e tra i candidati per la panchina viola in caso di addio del collega, si allunga la striscia positiva in trasferta con 3 vittorie e 5 pareggi nelle ultime ultime 9. Mentre Italiano ritrova un punto in A dopo due ko di fila e ma pensa alle coppe: giovedì ci sarà il ritorno dei quarti di Conference con i cechi del Viktoria Plzen (andata 0-0), fra una settimana la semifinale di ritorno di Coppa Italia a Bergamo con l'Atalanta battuta 1-0 all'andata. Nella ripresa Retegui, strattonatosi con Kayode, ha chiesto il rigore che prima è stato assegnato, poi tolto al Var tra le proteste rossoblù.

Nuovi direttori viola

Intanto il presidente viola, Rocco Commisso, attraverso un messaggio diffuso sui canali del club ha ufficializzato Alessandro Ferrari, già responsabile della comunicazione viola, direttore generale; mentre Daniele Pradé sarà direttore sportivo: le due nomine erano già state annunciate alcune settimane, pochi giorni dopo la scomparsa del direttore generale Joe Barone, lo scorso 19 marzo.

RIPRODUZIONE RISERVATA