Igor Sollai sceglie il silenzio. Il 43enne di Assemini indagato per l’omicidio della moglie Francesca Deidda fa scena muta davanti al pubblico ministero Marco Cocco durante l’interrogatorio nel carcere di Uta. L’autotrasportatore si avvale della facoltà di non rispondere ma ribadisce di essere innocente. Ieri l’uomo, assistito dall’avvocata Laura Pirarba (nel pool difensivo c’è anche Carlo Demurtas), ha deciso di non rispondere alle domande. «Dobbiamo valutare una serie di elementi nuovi – fanno sapere i legali – abbiamo la necessità di conoscere anche i risultati dell’analisi di alcuni reperti recuperati dagli investigatori nella zona dove è stato ritrovato il corpo senza vita della donna e nella casa di San Sperate dove abitava la coppia. Ci sarà anche la necessità di visionare delle fotografie scattate nelle zona vicino al ponte romano». I Ris stanno esaminando alcuni contenitori di piante ritrovati nel bosco (ci sarebbe anche un vaso con un codice a barre), ramoscelli e buste di plastica.

La difesa

Anche ieri mattina Igor Sollai ha detto di essere estraneo ai fatti. «È sconvolto – affermano i suoi avvocati – ma si dichiara innocente. Da quando ha saputo del ritrovamento del corpo senza vita della moglie è distrutto. Anche ai genitori ha detto di non avere niente a che fare con questa vicenda». L’interrogatorio riprenderà nei prossimi giorni, ma non è stata fissata ancora una data precisa. Se ne riparlerà dopo gli accertamenti dei Ris sui reperti recuperati nei giorni scorsi. Domani sono invece previsti i rilievi sull’auto della donna (una Toyota Yaris). Il marito aveva venduto l’utilitaria insieme a un divano. Giovedì a San Sperate nella casa di Igor Sollai e Francesca Deidda ci sarà un sopralluogo degli inquirenti. Si cercano ulteriori elementi per completare il quadro di un’inchiesta entrata nel vivo dopo il ritrovamento del corpo senza vita della donna nelle campagne di San Vito a poca distanza dal ponte romano sulla vecchia Orientale Sarda.

Le indagini

Igor Sollai è l’unico indagato per la morte di Francesca Deidda. Le accuse nei suoi confronti sono pesantissime: omicidio e occultamento di cadavere. L’autopsia è prevista per il 29 luglio. Solo allora si conosceranno le cause del decesso. Per il momento viene escluso l’utilizzo di armi da fuoco e di coltelli o armi da taglio, ma tutto sarà più chiaro dopo l’esame autoptico. Restano da chiarire ancora tantissimi aspetti sulla morte della donna. Come e dove è stata uccisa? Qual è il movente? È stato un delitto premeditato? Domande che per il momento non trovano una risposta. Dopo il rinvenimento del corpo gli inquirenti stanno analizzando tutti gli elementi raccolti finora. In particolare il borsone nero che conteneva i resti di Francesca Deidda. A chi apparteneva? Dove è stato acquistato? Chi l’ha abbandonato nel bosco ha agito da solo? Ci sono altre persone coinvolte, eventuali complici? Gli investigatori non credono all’allontamento volontario della donna, come ha raccontato Igor Sollai. L’autotrasportatore nega ogni responsabilità. L’ha ribadito più volte negli ultimi giorni. Anche ieri e l’altro ieri davanti alla madre Marinella Spanu e al padre Ignazio che sono andati a trovarlo in carcere. Questa mattina è in programma l’udienza davanti al tribunale del riesame.

