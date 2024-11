Igor Sollai resta in carcere 

La Cassazione ha rigettato il ricorso dei difensori di Igor Sollai, il 43enne di Assemini accusato di aver ucciso a martellate la moglie Francesca Deidda, scomparsa nel nulla dalla casa familiare di San Sperate il 10 maggio scorso e poi trovata senza vita in un borsone, nei boschi tra Sinnai e San Vito. L’autotrasportatore resterà dunque in carcere a Uta, dov’è rinchiuso dall’8 luglio scorso. Nel frattempo il pm Marco Cocco lavora alla richiesta di giudizio immediato.

La decisione

La Suprema Corte ha dunque respinto l’istanza degli avvocati Carlo Demurtas e Laura Pirarba contro la decisione dei giudici del Riesame di Cagliari che avevano confermato integralmente l’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip, Ermengarda Ferrarese. Il Tribunale della Libertà aveva negato i domiciliari all’indagato. Gli ermellini – così sono spesso chiamati i magistrati della Cassazione – hanno giudicato ammissibile il ricorso dei difensori che puntava alla revisione di quella decisione, ma poi l’hanno bocciato. «Prendiamo atto della decisione e attendiamo di conoscere le motivazioni», chiariscono i legali, «continuiamo a lavorare sugli atti a oggi disponibili, in attesa della conclusione degli accertamenti». Venerdì a Roma i legali di Sollai avevano sollecitato nuovamente i domiciliari, ritenendo non ci fosse il pericolo di fuga dell'indagato, né tanto meno quello di reiterazione del reato o di inquinamento delle prove.

Le richieste della difesa

«Tutti gli elementi necessari per le indagini sono già stati acquisiti dalla Procura», avevano detto alla Suprema Corte. «È vero che il nostro assistito aveva spedito somme di denaro in diverse tranche al fratello emigrato in Olanda, ma non per prepararsi alla fuga: si tratta di piccoli prestiti e di denaro incassato per la vendita di oggetti online, da dividere tra i due». In carcere da poco più di quattro mesi, il 43enne si è sempre proclamato innocente, ma il sostituto procuratore Marco Cocco, titolare del fascicolo, sembra convinto di avere acquisito l’evidenza della prova, tanto che starebbe lavorando alla richiesta di giudizio immediato: un procedimento che consente l’avvio immediato del processo in Corte d’assise, escludendo l’udienza preliminare.

I gravi indizi

Il corpo di Francesca Deidda, 42 anni, è stato poi trovato il 18 luglio a Sa Picocca, lungo la statale Orientale Sarda. Le indagini hanno accertato che è stata uccisa con delle martellate alla testa mentre riposava nel divano di casa, a San Sperate: da delle particelle di materiale gommoso rivenute nei capelli i Ris dei Carabinieri hanno accertato marca e modello del martello utilizzato dall’assassino (l’arma del delitto non è mai stata ritrovata). A lavorare all’inchiesta ci sono anche i Ros dell’Arma e la compagnia di Iglesias: dai controlli del gps del furgone aziendale dell’indagato, ma anche dai telefonini e dal computer, sono così emersi spostamenti fino al luogo del rinvenimento del cadavere. Non solo. L’autotrasportatore avrebbe acquistato in un negozio cinese un borsone identico a quello all’interno del quale c’era il corpo della moglie, vicino al quale sono state trovate anche delle piante a rapida crescita: poco lontano c’erano pure dei vasi con ancora il codice a barre dal quale è emerso l’acquisto in una rivendita di Elmas. Le avrebbe comprate Sollai, pagandole con la carta. Il presunto movente, secondo gli investigatori, potrebbe essere legato alla piena proprietà della casa coniugale e ad una relazione extraconiugale che il 43enne aveva avviato, oltre all’assicurazione sulla vita da 100 mila euro che i coniugi si erano reciprocamente sottoscritti.

