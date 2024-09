Igor Sollai, lettera dal carcere: non l’ho uccisa io 

«Sono innocente, quando la vicenda sarà chiusa vorrei incontrarti». Igor Sollai ha preso carta e penna e ha scritto una lettera al cognato Andrea. Sollai, 43 anni m,di Assemini, è attualmente in carcere a Uta con le accuse di omicidio volontario aggravato e occultamento di cadavere per aver ucciso e nascosto il corpo della moglie Francesca Deidda, di 42 anni, sparita da San Sperate il 10 maggio scorso e i cui resti sono stati trovati due mesi dopo, il 18 luglio, in un borsone nelle campagne tra Sinnai e San Vito, vicino alla vecchia Statale 125.

Era stato proprio Andrea Deidda, il 30 maggio, a denunciare la scomparsa della sorella ai carabinieri e a nutrire i primi dubbi sulle dichiarazioni del cognato, secondo il quale la moglie si era allontanata volontariamente.

Negli stessi giorni, è sempre di Andrea Deidda un appello sui social al presunto femminicida: «Si spera che lui abbia la pietà di dirci la verità e smetta di negare l'evidenza».

Adesso la risposta di Igor Sollai che non muta posizione di una virgola: «Non ho ucsiso io Francesca».

Ieri i carabinieri del Ris di Cagliari hanno eseguito una nuova ispezione all'interno dell'abitazione della coppia a San Sperate, recuperando altri reperti. Mentre i colleghi del comando provinciale hanno sequestrato alcuni documenti.

Nei prossimi giorni, i carabinieri del Ris eseguiranno accertamenti approfonditi sul furgone della ditta per la quale lavorava Solai e sulla vettura che aveva in uso e che aveva venduto. Sl via anche le verifiche tecniche sui telefonini e sui computer del’indagato. (red. pro.)

