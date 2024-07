Igor Sollai, faccia a faccia con gli inquirenti 

L’incontro è stato struggente. All’interno del carcere di Uta dove è rinchiuso da due settimane, Igor Sollai, l’autotrasportatore 43enne di Assemini, ieri ha potuto incontrare i genitori, Ignazio e Marinella Spanu. «Nessuna dichiarazione», taglia corto, comprensibilmente, il padre, «posso solo dire che l’ho trovato bene, compatibilmente con la situazione». Cioè con il fatto che Igor Sollai è accusato di aver ucciso e di aver nascosto il cadavere della moglie, Francesca Deidda, 42 enne operatrice di call center di Elmas. La coppia da anni viveva a San Sperate, da dove la donna è sparita dal 10 maggio: non si è più presentata al lavoro, non ha più avuto contatti con le amiche e con le colleghe che hanno poi coinvolto il fratello Andrea (rappresentato dall’avvocato Gianfranco Piscitelli) nelle ricerche. Scattate il 31 maggio, con la denuncia di scomparsa.

Il fatto

Il resto è cronaca: l’arresto di Igor Sollai, richiesto dal pubblico ministero dopo un mese di indagini coperte dal più fitto riserbo e portate avanti dai carabinieri della Compagnia di Iglesias e del Comando provinciale di Cagliari; le ricerche del corpo della donna sulla scia delle celle agganciate dal telefonino e dal navigatore satellitare in uso al marito; il ritrovamento in un borsone vicino al Rio Picocca, San Priamo, territorio di San Vito, del corpo della donna rinchiuso in un borsone in posizione fetale.

L’indagine

Igor Sollai, difeso dall’avvocato Carlo Demurtas, si è sempre dichiarato innocente, in tutti gli interrogatori, anche l’ultimo in carcere, sospeso giovedì proprio per il ritrovamento del corpo senza vita di Francesca e che riprenderà oggi. Tanti gli aspetti da chiarire: Igor Sollai ha sostenuto che la moglie si sarebbe allontanata da casa perché il loro rapporto era in crisi, ma ha fornito diverse versioni, arrivando solo in un secondo momento a dire di averla accompagnata da alcune persone che gestiscono una sorta di comune lungo la vecchia Orientale (comunità mai trovata dai carabinieri). Nel frattempo i vicini di casa a San Sperate hanno notato la frequentazione di Sollai con un’altra donna (una vecchia compagna di scuola, da qui il presunto movente passionale), mentre le colleghe di Francesca Deidda si sono allarmate: «Non ha mai fatto un giorno di malattia, un minuto di ritardo, c’era un bellissimo rapporto tra di noi, non si sarebbe mai dimessa con un messaggio di posta elettronica certificata senza nemmeno salutarci».

I rilievi

Per le indagini quella che comincia oggi è una settimana importante: domani ci sarà l’udienza davanti al tribunale del riesame, l’avvocato difensore ha chiesto la scarcerazione di Igor Sollai perché non sussisterebbero pericolo di fuga, di inquinamento delle prove o di reiterazione del reato. Poi il calendario degli accertamenti tecnici dei carabinieri del Ris: domani l’esame dei reperti recuperati a Sa Picocca e a casa della coppia a San Sperate; mercoledì i rilievi sull'auto della donna che il marito aveva venduto dopo la scomparsa (insieme a un divano); giovedì l’ispezione della casa di San Sperate. Alla ricerca della verità sulla morte di Francesca per la quale a oggi c’è un solo indagato: il marito. (p. c.)

RIPRODUZIONE RISERVATA