«È stato un raptus, stavamo discutendo della fine del nostro matrimonio, l’ho uccisa in un attimo di follia». Igor Sollai, 43 anni, di Assemini, ha sostenuto ieri durante un interrogatorio in carcere di 4 ore davanti al pm Marco Cocco di non aver premeditato il delitto della moglie Francesca Deidda. L’omicidio è avvenuto nel maggio scorso nella loro casa di San Sperate: «Mi ha detto che sono stato un pessimo marito». Poi il colpo di martello alla testa.

