Igor Sollai confessa: ho ucciso io Francesca Deidda 

San Sperate. «L'ho uccisa io». La confessione è finalmente giunta ieri sera, dopo oltre sei mesi in cui si è sempre dichiarato innocente e al termine di un interrogatorio-fiume in carcere, durato dal pomeriggio sino a notte fonda, davanti al sostituto procuratore Marco Cocco. Igor Sollai, 43 anni, di Assemini, ha ammesso le proprie responsabilità, iniziando a ricostruire la dinamica dell’omicidio della moglie, Francesca Deidda, 42 anni, uccisa a martellate mentre riposava sul divano la sera del 10 maggio scorso, nella loro casa di San Sperate. Il corpo era stato ritrovato solo dopo settimane nei boschi lungo l’Orientale sarda, tra Sinnai e San Vito, chiuso in una borsa.

Le ammissioni

Difeso dagli avvocati Carlo Demurtas e Laura Pirarba, l’autotrasportatore ha ricostruito i fatti, ammettendo l’uxoricidio. La moglie era scomparsa nel nulla il 10 maggio e la denuncia di scomparsa era stata presentata dal fratello solo il 31, quando le colleghe di lavoro della donna, che lavorava in un call center, avevano scoperto con uno stratagemma che la persona che rispondeva ai messaggi – senza mai farsi sentire – non era lei.

L’ostinata negazione

Igor Sollai, in carcere con le accuse di omicidio volontario aggravato e occultamento di cadavere per aver ucciso la moglie nascondendone poi il corpo, per mesi ha negato ogni addebito e proclamato la propria innocenza, nonostante il quadro di indizi raccolti dalla Procura assieme ai carabinieri, con l’ausilio degli specialisti del Ris, fosse assai ricco. Nei giorni scorsi la Cassazione aveva rigettato il ricorso dei suoi difensori, confermando la custodia cautelare in carcere decisa dalla Gip, Ermengarda Ferrarese, ed eseguita l’8 luglio scorso. In questi mesi di indagini gli inquirenti hanno lavorato sodo, raccogliendo un gran numero di elementi di prova, tanto che il pm Cocco sta già lavorando alla richiesta di giudizio immediato: un procedimento che consente l’avvio rapidissimo del processo in Corte d’assise, escludendo l’udienza preliminare.

La scoperta del cadavere

Il corpo di Francesca Deidda era stato trovato il 18 luglio a Sa Picocca, tra Sinnai e San Vito, nei pressi del ponte romano. Le indagini hanno accertato che era stata uccisa con diverse martellate alla testa mentre riposava sul divano di casa, a San Sperate: grazie a particelle di materiale gommoso rivenute nei capelli, i Ris dei carabinieri hanno accertato marca e modello del martello utilizzato dall’assassino. L’arma del delitto non è mai stata ritrovata.

Le prove e il movente

A lavorare all’inchiesta ci sono anche i Ros dell’Arma e la compagnia di Iglesias: dai controlli del gps sul furgone aziendale dell’indagato, ma anche dai telefonini e dal computer, sono emersi spostamenti fino al luogo del rinvenimento del cadavere. Non solo: l’autotrasportatore avrebbe acquistato in un negozio cinese un borsone identico a quello all’interno del quale c’era il corpo della moglie. Lì accanto c’erano anche alcune piante a rapida crescita e poco lontano sono stati recuperati vasi con l’adesivo sul quale era stampato il codice a barre, dal quale è emerso l’acquisto in una rivendita di Elmas. Le avrebbe comprate Sollai, pagandole con la carta di credito. Il presunto movente, secondo gli investigatori, potrebbe essere legato alla piena proprietà della casa coniugale e ad una relazione extraconiugale che il 43enne aveva avviato, oltre all’assicurazione sulla vita da centomila euro che i coniugi si erano reciprocamente sottoscritti.

La confessione

Ora, dopo mesi nei quali ha sempre proclamato con forza la propria innocenza, Sollai ha deciso di confessare e ha iniziato a raccontare i dettagli dell’omicidio e di come ha poi provato a nascondere le tracce del delitto, lasciandosi dietro però una lunga scia di elementi che gli inquirenti hanno ricostruito e messo in fila sino alla decisione, presa nelle ultime ore, di raccontare finalmente tutta la verità di quanto sarebbe accaduto. Un racconto che non è finito, tanto che l’interrogatorio è stato aggiornato ai prossimi giorni.

L’avvocato della vittima

«Si sarà liberato di un peso, oppure è un disperato tentativo di mitigare la condanna certa», commenta l’avvocato Gianfranco Piscitelli, che rappresenta come legale di parte civile il fratello di Francesca Deidda.

