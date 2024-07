«Igor, se sei colpevole fai trovare il cadavere» 

«A Igor dico: se è vero ciò di cui ti accusano e Francesca è morta, fai almeno ritrovare il suo corpo». Non fa prediche monsignor Antonio Cirulli, guida spirituale della parrocchia di San Sperate Martire a San Sperate. Il giudizio spetterà ad altri. Lui, anziano sacerdote di provincia nato in Abruzzo e giunto nel paese del Campidano solo qualche mese fa, non ricorda di aver mai incrociato le vite di Igor Sollai e Francesca Deidda. Non importa. Davanti alla tragica storia di una moglie svanita nel nulla ormai da due mesi e di un marito arrestato con l’accusa di averla uccisa e di averne occultato il cadavere, padre Antonio non si tira indietro e rivolge un appello al camionista di Assemini chiuso in carcere a Uta da venerdì.

La preghiera

«Ancor prima che come uomo di chiesa, lo dico come essere umano: se veramente è stato lui, faccia trovare il corpo perché possa essere onorato e i parenti possano almeno piangere sul cadavere. Come sacerdote, invece, lo esorto al pentimento e a rendersi conto di come una cosa così brutta non sia degna di un essere umano, tanto meno di un cristiano». Il sacerdote, tuttavia, non smette di pregare che la quarantaduenne di Elmas, impiegata in un call center a Cagliari, sia ancora viva. «Quando le cose si chiariranno ci si potrà esprimere meglio, speriamo che Francesca non sia morta, ci sono altre possibilità: potrebbe tenerla prigioniera. La speranza è l’ultima a morire anche se gli indizi non sono favorevoli». In questo momento non è facile trovare le parole neppure per un parroco che da 42 anni naviga nelle cose della vita consolando i fedeli dal pulpito, per questo il monsignore è passato ai fatti e ieri sera ha partecipato all’incontro in Municipio per organizzare la fiaccolata dedicata a Francesca Deidda. «In paese stanno organizzando, e certamente parteciperemo tutti, una manifestazione di solidarietà – continua padre Antonio –. Una fiaccolata che non è solo per credenti, ma per tutti i cittadini. Daremo testimonianza di vicinanza alla famiglia. Io parteciperò di sicuro, soprattutto come cittadino ma anche come sacerdote», conclude il parroco.

Il cuore della comunità

«Fin dall’inizio c’è stata la volontà di dare un segnale forte rispetto a questa vicenda», dice al telefono il sindaco di San Sperate Fabrizio Madeddu che ieri ha riunito nella sala consiliare tutti i componenti dell’assemblea civica in una sorta di Consiglio straordinario dedicato esclusivamente alle decisioni da prendere per non lasciare che la scomparsa di Francesca Deidda scivoli via senza lasciar traccia. Non è escluso che ci siano ripercussioni anche sulla tanto attesa sagra delle pesche. «La comunità è molto colpita e la gente non ha alcuna voglia di far festa. L’incontro nasce da una mia richiesta ai capigruppo e ai consiglieri di maggioranza e opposizione, perché ritengo sia necessario coordinare la volontà manifestata dalle tante associazioni del paese che in questi giorni ci hanno chiesto di fare qualcosa. Pensiamo a una fiaccolata che potrebbe essere già domenica».

Senza legami

All’ordine del giorno, oltre alla fiaccolata e all’eventuale modifica del programma della sagra annuale, ci sarà la decisione – qualora venisse ritrovato il cadavere – sulla proclamazione del lutto cittadino. «Nel caso si tratti di un femminicidio, valuteremo quel che è giusto fare. Molte amministrazioni in casi simili hanno proclamato il lutto cittadino ma io penso che sia necessario fare di più, lo decideremo con il Consiglio». Dei dieci anni vissuti da Igor Sollai a Francesca Deidda in paese resta la casa sequestrata dalla Procura e poco più: marito e moglie da queste parti non frequentavano quasi nessuno, non avevano aderito ad associazioni locali, non li ricordano tra il pubblico delle tante manifestazioni culturali organizzate in centro. «A differenza di tanti altri, loro non hanno cercato un legame con la comunità – conclude il sindaco –. Un caso molto raro».

RIPRODUZIONE RISERVATA