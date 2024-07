«Igor mente, voglio la verità su mia sorella» 

Inviata

Elmas. «Cosa provo? Rabbia, provo tanta rabbia e non mi fermerò davanti a nulla: voglio la verità, voglio sapere cosa è accaduto a mia sorella. Non credo alle parole di Igor». I pugni affondati nelle tasche dei jeans, negli occhi un tormento senza fine. Da quaranta giorni Andrea Deidda, 31enne di Elmas, non si dà pace all’idea che la sorella Francesca, 42 anni lo scorso 22 giugno, sia stata uccisa. È stato lui il 31 maggio a dare l’allarme e denunciare tutto ai carabinieri che venerdì hanno arrestato Igor Sollai, 43enne di Assemini, il marito della donna ora accusato di omicidio volontario e occultamento di cadavere: l’uomo avrebbe mentito per settimane usando il cellulare della moglie nel tentativo di nascondere la sua scomparsa.

I sospetti

«Alla fine di maggio sono stato contattato dalle colleghe di Francesca, mi hanno detto che si era licenziata con una mail ed erano preoccupate. Così ho provato a chiamarla, nulla. Le ho scritto dei messaggi ma mi sono accorto subito che non era lei a rispondere. La punteggiatura, le parole, gli spazi. Era il modo di scrivere di lui». Lui è Igor Sollai, il cognato camionista che a sentire le voci di paese avrebbe già un’altra donna. «Quando lo hanno chiamato in caserma e ha scoperto che avevo fatto denuncia di scomparsa si è arrabbiato molto, ha detto che non avrei dovuto. Ha urlato. Ho avuto anche paura», racconta ora Andrea ai piedi della palazzina in cui ha vissuto tutta la vita, dove ha trascorso l’infanzia insieme a quell’unica sorella undici anni più grande e dove ha detto addio troppo presto al padre Mariano e alla madre Carmen, morti nel 2002 e nel 2016. «Almeno non hanno dovuto sopportare tutto questo, soprattutto mia madre, l’unica consolazione è che questo dolore le sia stato risparmiato. Francesca è tutto quello che mi resta della mia famiglia». Nessun dubbio sul fatto che non si tratti di una fuga. «Se fosse andata via sarebbe venuta a casa da me. Mi avrebbe cercato. Invece nulla. L’ultima volta che ci siamo sentiti è stato ad aprile, mi ha chiamato lei. Parlavamo di rivederci perché ci eravamo allontanati un po’. A pensarci ora, mi pento di non aver intuito che qualcosa non andava, ma lei non ha mai fatto cenno ad alcun problema, era innamoratissima».

Il matrimonio

La storia di Francesca Deidda e Igor Sollai è iniziata quando lei aveva solo 15 anni. «Io ne avevo quattro, Igor lo conosco da tutta la vita, lei non mi ha mai parlato di maltrattamenti o violenze. Lui ha dei bei modi ma è un bugiardo, uno persuasivo che ti convince di quello che vuole, credo che la plagiasse». Marito e moglie da più di dieci anni vivono in un appartamento di via Monastir, uno stradone che porta fuori dal centro di San Sperate, ma nessuno da queste parti può dire di conoscerli davvero. «Loro sono sempre stati così – continua Andrea – molto chiusi. Lei non aveva amiche strette con le quali confidarsi, erano tutte conoscenze legate in qualche modo a lui». Le stesse labbra sottili, gli stessi occhi tristi, persino lo stesso lavoro: proprio come Francesca, Andrea lavora in un call center. «Ho preso qualche giorno perché non riesco a pensare ad altro». Non solo, perché i due fratelli condividono anche l’amore per i viaggi e gli animali. In questa mattina torrida di luglio, mentre Andrea racconta un incubo lungo un mese e mezzo, la sua cagnolina Diana abbaia dal terrazzo al primo piano. «Francesca invece aveva un gatto, si chiamava Dende come il personaggio di Dragon ball che guardavamo da piccoli. Figli no, lei non ne ha mai voluto. Lui, invece».

I legami

Da 48 ore il giallo di Francesca tormenta tre paesi: San Sperate, Assemini ed Elmas dove la 42enne ha trascorso l’infanzia e frequentato le Medie di via Don Palmas. Da lunedì le ex compagne di scuola si sono trovate e ricordare quella ragazza di cui nessuna per decenni ha avuto notizie e che è ricomparsa all’improvviso in una mattina d’estate protagonista della cronaca peggiore. «Ovviamente speriamo che tutto si possa ancora risolvere per il meglio e che non si tratti di un femminicidio – è l’auspicio della sindaca di Elmas Maria Laura Orrù –. Siamo profondamente addolorati e ricordiamo che nel territorio è presente una rete di associazioni a sostegno delle donne vittime di violenze». A pochi chilometri da qui, nella prima periferia di Assemini, lungo la stradina in cui è cresciuto Igor Sollai, la famiglia non ha alcuna voglia di parlare. Il cancelletto bianco aperto, il portone serrato. Il padre Ignazio nel primo pomeriggio risponde al citofono solo per pronunciare poche parole: «Non vogliamo dire nulla, non sappiamo niente, è un momento molto doloroso».

