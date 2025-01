«Igor ha mentito, voglio giustizia per Francesca»  

inviato

Elmas. «Adesso mi aspetto soltanto che Francesca abbia giustizia. Ho vissuto mesi difficili. Un’attesa logorante che mi ha provato. Una sofferenza indescrivibile». Andrea Deidda trattiene a stento le lacrime quando esce dalla sua casa di piazza dei Gelsi. È emozionato. Sorride soltanto quando si avvicinano gli zii Anna Ornano e Efisio Zoncheddu. Gli mostrano una foto della sorella. In quello scatto Francesca Deidda, la 42enne di Elmas uccisa dal marito Igor Sollai, aveva quattro o cinque anni.

Il sorriso

«Sorrideva sempre – ricorda il fratello – era una ragazza solare, positiva. Anche riservata ma capace di farsi volere bene a tutti. Penso a lei ogni giorno. La sogno spesso. È presente in tutti gli istanti delle mie giornate e il suo ricordo mi dà la forza per andare avanti», dice mentre decine di persone arrivano nella piazza per partecipare alla cerimonia organizzata nell’ambito della rassegna itinerante “Sa mariga de s’aggiuru”, un’iniziativa promossa dal Comune di Domusnovas contro la violenza sulle donne. Andrea Deidda racconta gli ultimi mesi della sua vita, segnati dalla scomparsa della sorella e del ritrovamento del corpo senza vita nelle campagne di San Vito nel luglio scorso. I ricordi si intrecciano inevitabilmente con gli aspetti giudiziari del femminicidio di Francesca. Il giovane, accompagnato dall’avvocato Gianfranco Piscitelli, sarà sicuramente in Tribunale il 26 febbraio prossimo quando inizierà il processo che vede imputato l’ex cognato Igor Sollai, l’autista 42enne di Assemini accusato di omicidio, occultamento di cadavere e indagato nei giorni scorsi per violenza sessuale. Era stato trovato dai carabinieri in camera da letto con una ragazzina di 15 anni. L’uomo dopo l’arresto si è sempre dichiarato innocente fino alla confessione del 22 novembre scorso, quando durante un interrogatorio in carcere ha raccontato di aver ucciso la moglie. «Non ho mai creduto alle sue parole – afferma Andrea Deidda – ho sperato che la vicenda potesse avere un epilogo diverso, ma invece è accaduto quello che nessuno avrebbe mai immaginato».

«Igor, che schifo»

«Sinceramente non mi aspettavo che potesse fare tutto quello ha fatto – racconta Andrea Deidda – conosco Igor da quando avevo quattro anni. Ma purtroppo capita spesso che le persone abbiamo mille facce e ne mostrino solamente una». Il giovane ricorda anche di una lettera ricevuta da Igor Sollai, quando ancora non aveva confessato di aver ucciso la moglie. «Chiedeva di parlare con me, ma io quella lettera l’ho ignorata. Capivo che la verità era un’altra, quella che poi hanno accertato le indagini. Questo atteggiamento mi ha fatto soffrire. Provo schifo per lui e adesso aspetto che venga fatta giustizia. Ha sempre mentito cercando di nasconderà tutto quello che è accaduto a Francesca».

Il grande abbraccio

«In tutti questi mesi non mi sono mai sentito solo – afferma Andrea Deidda – il mio avvocato è stato sempre molto vicino. Parenti e amici sono sempre stati presenti nelle mie giornate, così come i vicini di casa. Nel nostro quartiere tutti conoscevano Francesca. I miei genitori si sono trasferiti a Elmas nel 1990. Mia sorella era ben voluta da tutti. Tutta la comunità mi ha sempre fatto sentire la sua vicinanza: le istituzioni, le associazioni e tantissimi cittadini». Il giovane guarda verso la piazza, dove ci sono tantissime persone che aspettano l’inizio delle cerimonia. «Ringrazio davvero tutti quanti – aggiunge – in questo mesi ci sono state tante iniziative per ricordare Francesca. Ho sempre creduto nel lavoro dei magistrati. La vicenda purtroppo non si è ancora conclusa». Il riferimento è al processo che inizierà il 26 febbraio.

«Voglio giustizia»

Andrea Deidda non cerca vendetta: «Voglio giustizia. Solo giustizia per Francesca. Adesso non mi resta che attendere il processo dopo sei mesi di grande sofferenza. Ripeto, ho sempre avuto fiducia nel lavoro delle forze dell’ordine e della magistratura. Hanno affrontato le indagini con grande professionalità e la verità è venuta a galla»

