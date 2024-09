Igor e la scuola calcio multietnica 

In un’epoca in cui i campetti di periferia muoiono sotto il peso di tablet e smartphone, Igor Caddeo, ha trovato un modo semplice ma importante per restituire il gioco ai bambini: un pallone, un fischietto e il parco di Monte Claro. Non ci sono porte, solo gli alberi che diventano confini immaginari di un campo da calcio che accoglie chiunque abbia voglia di correre all'aria aperta, lontano dalle trappole della tecnologia o dalle cattive strade.

Ma la magia vera sta nella figura di Igor, ex arbitro, sposato e padre di tre bambini, che ha scelto di mettere a disposizione il suo tempo libero e la sua passione per lo sport per far riscoprire a bambine e bambini il gusto genuino del gioco all’aria aperta.

La svolta

Igor non è sempre stato un allenatore. Fino al 2020, la sua vita scorreva tra i tavoli di un bar. La pandemia, però, ha stravolto tutto, privandolo del lavoro ma anche offrendogli l'opportunità di riscoprire il valore del tempo passato in famiglia. È stato proprio durante quei giorni sospesi, tra incertezze e nuove abitudini, che ha intravisto una possibilità. Suo figlio Mattia, 9 anni, con la passione per il calcio che gli brilla negli occhi, è stato il primo a spingerlo, attraverso la sua voglia di giocare, verso questa avventura.«Quello che è iniziato come un modo per passare del tempo insieme, si è trasformato in qualcosa di molto più grande e inaspettato», racconta l’uomo, «siamo partiti in pochi, ma oggi alleno circa 25 tra bambini e bambine di diverse nazionalità: italiani, pakistani, senegalesi. Il più piccolo ha 5 anni, i più grandi ne hanno 12».

Ogni sera

Ogni sera alle 18, Igor arriva nel polmone verde di via Cadello con la sua sacca piena di palloni, scalette, birilli, corde e cinesini. L’appuntamento è fisso, anche a Ferragosto e fino alle 22, il parco si trasforma in un campo da calcio dove l’entusiasmo dei piccoli protagonisti è tangibile. «All’inizio si avvicinano con timidezza, ma poi si lasciano andare. È come se aspettassero solo di essere invitati a partecipare. E io non voglio deluderli», spiega Igor, che ha visto crescere il numero dei suoi “giocatori” giorno dopo giorno. Lui non fa altro che creare le squadre e poi osserva, interviene quando necessario, e soprattutto insegna le regole, non solo del gioco, ma anche del rispetto reciproco.

Il sogno di Igor va però oltre il semplice allenamento tra gli alberi. «Anche quando riapriranno le scuole calcio, so già che l'appuntamento sarà alle 19 sempre qui», dice, consapevole di aver creato qualcosa che ormai è diventato irrinunciabile per quei piccoli atleti. Eppure, non nasconde una punta di amarezza quando parla delle istituzioni. «Ci sono tanti spazi abbandonati, basterebbe così poco per renderli accoglienti per i bambini. Si pensa sempre di più agli adulti che ai più piccoli. Per toglierli dalla Playstation o dai social, almeno per qualche ora, ci vuole poco, bisogna però avere voglia di investire su di loro».

