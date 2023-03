Ignorato il divieto di sosta, il Comune lo ripropone 

La prima volta i cittadini non hanno spostato le macchine per consentire i lavori e ora il Comune ci riprova: sono programmati per giovedì 16 marzo le operazioni di pulizia delle cunette e pulizia strada in via Rio Concias, nel tratto compreso tra via Cagliari e via Sardegna. Per l'occasione è stato istituito un divieto di sosta “con rimozione forzata” (nell'ordinanza è sottolineato) a partire dalle 6 fino alla conclusione dei lavori.

Nel documento pubblico, disponibile sul sito dell'amministrazione, si può rilevare qualche dettaglio in più, in merito allo scorso appuntamento saltato: «In data 24 febbraio», si legge, «l’intervento programmato non ha avuto luogo a causa dei numerosi veicoli lasciati in sosta nonostante la segnaletica regolarmente appposta». E anche questa volta «al fine di consentire il regolare svolgimento dei lavori si rende necessario disporre, per il periodo necessario, il divieto di sosta, su ambo i lati».

I residenti saranno avvisati dagli stessi cartelli provvisori, posizionati 48 ore prima dall'inizio degli interventi. «La violazione dell'ordinanza», concludono dagli uffici, «comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria con la sanzione accessoria della rimozione del veicolo, spese totalmente a carico del trasgressore».

