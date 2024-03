Ignorati i limiti di velocità, la strada frana 

In via Don Giordi, strada di accesso al Molentargius, c’è un cartello con un limite di velocità di 20 chilometri orari che nessuno rispetta. Ed è questa una delle cause che fanno costantemente franare il manto ecologico, caratterizzato da buche e voragini, tanto da diventare impercorribile.

La storia è sempre la stessa che non sembra mai trovare una soluzione. Più volte infatti il manto ecologico è stato rifatto ma i vantaggi durano lo spazio di qualche mese. Purtroppo però altra soluzione non c’è perché in zona protetta non si può asfaltare.Qualche anno fa erano stati gli stessi residenti della zona a quotarsi e, su autorizzazione del Comune, a chiamare una ruspa per spianare il terreno, perché si arriva a un punto che passare è proprio impossibile. E i problemi ci sono anche per chi quella zona la percorre in bicicletta. «Ci vorrebbero più controlli per fare rispettare i limiti» l’appello.

