“Ignazio, storia di lotta, d’amore e di lavoro” Il biopic di Marco Antonio Pani a Santiago 

Oggi a Santiago del Cile, per la prima internazionale del suo biopic “Ignazio, storia di lotta, d'amore e di lavoro”, Marco Antonio Pani non ci sarà. Impegnato nelle riprese del prossimo film, ispirato all’Odissea di Omero, il regista sassarese mancherà l’appuntamento con la giornata dedicata all’intellettuale algherese Ignazio Delogu nel Museo della Memoria e dei Diritti Umani. Un'intera giornata di celebrazioni, della quale la pellicola di Pani costituirà il fulcro, che si inserisce nell’ambito delle manifestazioni per il cinquantesimo anniversario del colpo di stato che l’11 settembre 1973 portò al potere il generale Augusto Pinochet. Prodotto nel 2022 dalla Società Umanitaria-Cineteca Sarda e dall’associazione Amici della Miniera di Carbonia, “Ignazio, storia di lotta, d'amore e di lavoro” ripercorre tutte le tappe della vita di Delogu, poeta, giornalista, traduttore, ispanista, politico e attivista per i diritti umani, scomparso nel 2011, con uno spaccato importante sull’epoca del golpe di Pinochet, in seguito al quale lo studioso catalano dedicò 18 anni della sua vita alla causa del Cile e del ritorno della democrazia nel paese sudamericano.

Delogu fu, tra l’altro, fra i fondatori e primo segretario generale dell’Associazione Italia-Cile, che unì le forze parlamentari italiane nell’azione di aiuto concreto contro le atrocità perpetrate dalla dittatura.

