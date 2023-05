Ignazio Porcu sfida l’astensione 

Una campagna elettorale per convincere i cittadini di Irgoli a non disertare le urne. Il sindaco uscente, Ignazio Porcu, tenta la riconferma. A capo della lista, “Obbiettivo comune Irgoli”, unica compagine in lizza per il rinnovo del Consiglio comunale, ha come traguardo il raggiungimento del quorum. «C’è da proseguire il programma imbastito cinque anni - dice l’unico candidato, 40 anni, commercialista - che è stato fortemente rallentato dalla lunga fase pandemica. Mi ripropongo per rilanciare l’azione amministrativa ed evitare il commissariamento del Comune: sarebbe inopportuno soprattutto in questo momento post Covid che necessita di una nuova accelerazione della programmazione». Con un gruppo di candidati a consigliere, rinnovato per nove dodicesimi rispetto a quello uscente, Ignazio Porcu per i prossimi cinque anni punta a «consolidare l’iniziativa imprenditoriale che sta caratterizzando la nostra economia, sia nel settore della panificazione, che offre oltre 100 posti di lavoro, che nel segmento agroalimentare e turistico». Il messaggio ai quasi 2 mila aventi diritto al voto, rispetto ad una popolazione di 2.250 abitanti è quello di «prendere coscienza delle conseguenze che potrebbe avere l’astensione dai seggi».

RIPRODUZIONE RISERVATA