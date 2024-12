Ignazio Lepori rinviato a giudizio 

La pm della Procura di Lanusei, Valentina Vitolo, aveva chiesto il rinvio a giudizio per il fisarmonicista di Tortolì Ignazio Lepori, 63 anni, accusato di maltrattamenti e atti persecutori nei confronti di una sua ex compagna. La donna aveva denunciato i fatti di cui era rimasta vittima agli agenti del commissariato di Tortolì che avevano trasmesso gli atti all’autorità giudiziaria. Nei giorni scorsi, il gup del Tribunale di Lanusei ha rinviato a giudizio l’indagato, fissando l’udienza per il 5 febbraio prossimo.

I fatti contestati a Lepori risalgono all’estate del 2023. Le indagini vennero avviate in seguito alla denuncia presentata dalla donna il 18 agosto dello scorso anno, il giorno precedente al suo ingresso al Pronto soccorso dell’ospedale di Lanusei dove la signora era dovuta ricorrere alle cure mediche per le lesioni riportate durante una discussione con il compagno. Nella richiesta di rinvio a giudizio la pm scrive che Lepori avrebbe compiuto “condotte reiterate e a cadenza pressoché quotidiana” nei confronti della compagna "alzando la voce, insultandola, rivolgendole gravi minacce, anche di morte, e proferiva frasi minatoria e denigranti”. In più, la pm cita eventi avvenuti in situazioni conviviali in cui, anche in presenza di altre persone, “la denigrava con frasi ingiuriose” e “la minacciava di arrecarle un male ingiusto qualora lo avesse lasciato con frasi quali “se mi lasci ti gambizzo”. E ancora la “strattonava per i polsi cagionandole visibili sofferenze fisiche”. In più, quando la compagna si assentava, "la controllava, tempestandola ossessivamente di chiamate, messaggi e e-mail”.

