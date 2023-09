Ignazio Floris nuovo priore del comitato San Basilio  

A Desulo, domenica, si è svolta nella chiesa del Carmelo la processione e la messa in onore di San Basilio. Nell’occasione si è svolto l’insediamento della compagnia delle nuove prioresse e del nuovo priore che guiderà il comitato di San Basilio. La nuova prioressa “manna” è Beatrice Daga, mentre il nuovo priore è Ignazio Floris, successore di Gianfranco Fulgheri. Floris ha 51 anni, è operaio e una delle colonne portanti del comitato da almeno 15 anni, impegnato sia per la festa che per altri eventi. Il sodalizio ha deciso di premiare la sua lunga militanza e la fervente attività. Il sindaco, Giancristian Melis, fa gli auguri di buon mandato al nuovo priore e alle nuove prioresse. (m. g.)

