Ignazio da Laconi, il questuante  

Dal fiume alla sorgente. Questo il cammino della Collana dedicata alle grandi figure di santità in Sardegna che - partita dai Beati, Venerabili e Servi di Dio - arriva alle vette più alte, ai Santi di Sardegna e di tutta la Chiesa cattolica, cioè universale. Anche in questo caso siamo partiti dagli ultimi frutti per arrivare alle millenarie radici di questa pianta. Dai santi più moderni - Ignazio da Laconi e Salvatore da Horta, canonizzati nel 1951 e nel 1928 - sino ai martiri dei primi secoli dell’era cristiana, il cui sangue «ha fecondato la terra di Sardegna».

Grazia Deledda

Ignazio da Laconi non entrò mai in un’aula di scuola. Morì analfabeta. A stento utilizzava qualche vocabolo italiano perché la sua lingua fu, per ottant’anni, sempre e solo il sardo. Eppure è stato «la figura di maggior spicco del Settecento in Sardegna». A definirlo così non è stato qualche esponente dell’alta gerarchia ecclesiastica, ma la scrittrice Grazia Deledda che, in Ignazio da Laconi, seppe scorgere una statura, umana e cristiana, tanto gigantesca quanto velata e incompresa. Proprio vero che «nessuno è profeta in patria». Non bastasse il laico giudizio del Premio Nobel, a certificare per primo la santità di questo umilissimo “figlio di Francesco” fu addirittura un pastore protestante, Giuseppe Fues, cappellano militare tedesco di stanza a Cagliari. Nel 1773, scrivendo a un suo amico in Germania, così si esprimeva: «Noi vediamo tutti i giorni mendicare attorno per la città [di Cagliari] un “santo vivente”, il quale è un frate laico dei cappuccini che si è acquistato con parecchi miracoli la venerazione dei suoi compatrioti».

Francesco Alziator

Nel 1741, quarantenne, venne destinato alla mansione di questuante nella città di Cagliari. «Lo si vedeva ogni giorno, bisaccia in spalla, per le vie della città, al porto, nelle bettole, esempio evangelico di una vita umile, vissuta a fianco dei poveri, ai quali distribuiva parte di ciò che riceveva». Compito che svolse, senza mai fermarsi, per 40 anni, sino alla morte. Iniziava con lui quella luminosa, ininterrotta “staffetta di carità” con il passaggio della bisaccia dapprima a Nicola da Gesturi, già beatificato e in cammino (questa la speranza della Chiesa di Sardegna) verso una prossima canonizzazione, quindi a Nazareno da Pula, Servo di Dio e, infine, a Lorenzo da Sardara, morto anch’egli “in concetto di santità”. A confermare una famosa citazione del laico “cantore” Francesco Alziator secondo il quale, se in Sardegna si può parlare di santità, «detta santità è francescana».