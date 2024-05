Ignazia Maxia, nuova centenaria 

Cagliari ha una nuova centenaria. È Ignazia Maxia, nata nel cuore di Stampace il 1° maggio del 1924. Ieri il vice segretario generale del Comune, Alessandro Cossa, in rappresentanza dell'Amministrazione comunale, le ha consegnato una pergamena e una medaglia ricordo.

Una festa per una grande famiglia di dieci figli, 24 nipoti e 9 pronipoti che Maxia ha creato con suo marito, Marcello Pigliacampo, conosciuto in divisa di vigile del fuoco in via Sant’Efisio dove abitavano le loro famiglie, durante il periodo della seconda guerra mondiale. Dotata di un carattere allegro e vivace, ha trasmesso nella sua vita gioia e generosità, insieme ai suoi grandi valori umani. La sua passione per le canzoni napoletane e il ballo hanno accompagnato i momenti più gioiosi della sua vita.

