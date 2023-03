«Ci aspettano sfide determinanti per il futuro d’Iglesias, ma non per i prossimi 5 anni, ma per i prossimi 40». Con queste parole il sindaco di Iglesias, Mauro Usai, scioglie le riserve e ufficializza l’intento di guidare la coalizione del centrosinistra alle prossime comunali per cercare di conquistare un nuovo mandato.

