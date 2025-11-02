Iglesias, una vittoria per tenere il passo Show di Capellino contro il Sant’Elena 

Iglesias 3

Sant’Elena 0

Iglesias (4-3-3): R. Daga I, Crivellaro, Arzu (36’ st Mancini), Fidanza, Di Stefano, Abbruzzi (38’ st Tiddia), E. Piras (31’ st A. Piras), Frau, Salvi Costa (47’ st Corrias), Alvarenga, Capellino (35’ st Cancilieri). In panchina Slavica, Pintus, R. Daga II. Allenatore Murru.

Sant’Elena Quartu (4-4-2): G. Sanna, Cogoni, Pitzalis 835’ st Secci), Delogu, Angiargia (1’ st Iesu), Mancusi, Minerba, Ndour (31’ pt Diouf), Oli Oro (18’ st Piras), Manca, D’Agostino. In panchina Pisu, Cuccu, Boi, L. Sanna, Giancarli. Allenatore Rinino.

Arbitro: Truocchio di Sassari.

Reti: pt 5’ Capellino, 26’ Di Stefano; st 33’ Capellino.

Note: espulso Diouf (doppio giallo al 18’ st); ammoniti Mancusi, Delogu. Recupero 2’ pt - 4’ st.

Iglesias. Ritrova la vittoria un’Iglesias ben più dominante di quanto dica il 3-0 rifilato al fanalino di coda Sant’Elena. Grazie ai 3 punti conquistati i minerari tengono il passo delle prime della classe (meno 2 dalla capolista Tempio).

Pronti via, e già al 5’ Alvarenga serve la specialità della casa: spinta sulla sinistra e cross al centro sul secondo palo, assist che Capellino non manca di capitalizzare con un piattone volante di destro (Sanna non esente da colpe). Al 19’ D’Agostino fugge sulla linea del fuorigioco e si presenta di fronte a Daga che è bravissimo a rubargli la palla dai piedi senza fare fallo. Al 23’ Salvi Costa è impreciso su un colpo di testa da ottima posizione ma 3’ dopo ci pensa Di Stefano a svettare di testa su corner di Alvarenga ed a siglare il 2-0. Sul finir di tempo arrivano anche 3 occasioni per i minerari fallite per un soffio da Capellino (esterno rete), Alvarenga e Salvi Costa.

Il Sant’Elena prova ad innescare Oli Oro e D’Agostino ma la difesa locale si mostra sempre attenta. Ad inizio ripresa Daga para su Diouf ma il Sant’Elena resta in 10 (secondo giallo allo stesso Diouf) e fioccano numerose chanches per l’Iglesias. Una la fallisce Capellino in area al 25’ ma lo stesso attaccante si rifà al 35’ dalla stessa posizione siglando il 3-0.

