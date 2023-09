iglesias, un pari d’orgoglio 

Iglesias 1

Sant’Elena 1

Iglesias (4-3-2-1) : Esposito, Mastino, Pitzalis (21’ st Zedda), Bringas, Hundt, Carubini, Kouadio (34’ st Castanares), Isaia (21’ st Fa. Porru), Pavisich, Illario, Caverzan (10’ st Doneddu). In panchina Pilloni, Todde, Atzeni, Fadda, Filippi. Allenatore Murru.

Sant’Elena Quartu (4-4-2): Fortuna, Delogu, Ibba, Fadda, Vignati, Pinna, Pilleri (32’ st Atzei), Rotariu (21’ st Minerba), Piroddi (44’ st Pedoni), Caboni (34’ st Fe. Porru), Floris. In panchina Celli, Murgia, Melis, Onnis, Mura. Allenatore Piras.

Arbitro : Deriu di Oristano.

Reti : nel primo tempo, 11’ Floris; nella ripresa, 40’ Porru.

Note : Espulsi Carubini e Porru (doppio giallo per entrambi); ammoniti Hundt, Bringas, Caboni.

Recupero : 2’ pt - 5’ st,

Spettatori : 250.

Un pareggio insperato colto a cinque minuti dal termine, quando la squadra era in inferiorità numerica, e poi difeso nel finale con un altro uomo in meno. È il risultato che Giampaolo Murru, vecchia conoscenza dei minerari da giocatore e da allenatore, si regala per la sua prima uscita alla guida dell’Iglesias. In settimana il tecnico 52enne è subentrato ad Andrea Marongiu, dimessosi per motivi di salute. «Facciamo ad Andrea i nostri migliori auguri, vogliamo rivederlo subito in campo», è il saluto rivolto al tecnico gonnesino dalla società, per bocca del dirigente Franco Madeddu.

La prima frazione

I minerari sono apparsi di nuovo poco coesi e imprecisi al cospetto di un Sant’Elena meglio messo in campo. L’Iglesias ha avuto però il merito di non arrendersi anche in 10 contro 11. Già al 6’ brividi per Esposito, che si distende per respingere un gran tiro di Piroddi. Il vantaggio ospite arriva poco dopo: un’azione insistita porta Floris al tiro dal vertice destro dell’area: parabola precisa alla destra di Esposito, inutile il tuffo. Poco dopo lo stesso Piroddi ruba palla a Bringas e tira sfiorando il raddoppio. La reazione iglesiente è in un debole colpo di testa di Kouadio in area piccola (cross di Illario), parato da Fortuna. Il collega Esposito deve impegnarsi al 29’ per respingere un’insidiosa punizione di Fadda. Al 32’ si rivede l’Iglesias prima con la testa di Kouadio poi al volo di destro con Pavisich, ma senza fortuna. Sulla sponda opposta, un’altra punizione di Fadda finisce fuori di poco.

La ripresa

l’Iglesias è più propositivo ma impreciso (Kouadio spreca due buoni palloni) e al 37’ rimane in 10. Ma al 40’ una punizione tagliata di Mastino dalla sinistra costringe Fortuna a respingere, Porru colpisce di prima intenzione dal milite e pesca il jolly con il destro: è l’1 - 1. Un minuto dopo si becca, però, il secondo giallo per aver allontanato di stizza un pallone. Il Sant’Elena prova ad approfittarne, ma va solo vicino al gol con un colpo di testa nel finale di Vignati, finito di poco fuori.

RIPRODUZIONE RISERVATA