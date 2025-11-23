Iglesias, tre rinforzi per poter sognare   

Iglesias. L’infortunio del centrocampista Frau (fuori un mese) e le squalifiche dei due centrali di difesa, sommati all’aver dovuto ridisegnare del tutto la retroguardia schierando giocatori fuori ruolo, hanno pesato nella sconfitta per 3-2 dell’Iglesias a Tempio. «Malgrado una formazione improvvisata», analizza mister Giampaolo Murru, «stavamo facendo bene, e vincevamo 1-0. Il secondo dei due rigori, fischiato a 2 minuti dal primo per un fallo avvenuto un metro fuori dall’area, ci ha tagliato le gambe. Dopo il 2-3 non c’era più tempo». Una sconfitta che non pregiudica il cammino dell’Iglesias (meno 4 dalla vetta) ma che la spinge ad agire sul mercato: «La rosa era già ridotta», dice Murru, «e per tenere il passo delle grandi ci servono tre innesti: un centrale di difesa, un centrocampista ed un attaccante». Domenica c’è il derby con il Carbonia ma mercoledì arriva il ritorno delle semifinali di Coppa Italia con il Villasimius (andata 1-1): «Avversario tosto ma vogliamo arrivare in fondo al torneo».

