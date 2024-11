Iglesias, torna il Festival di musica da camera 

A Iglesias, oggi, si alza il sipario sul Festival internazionale di musica da camera, giunto alla ventiseiesima edizione che andrà avanti al Teatro Electra sino al 28 dicembre.La rassegna, nata nel 1999, è organizzata dall’associazione Anton Stadler con la direzione artistica del bandoneonista e compositore Fabio Furìa e, anno dopo anno, si conferma essere un evento cult del settore. Il caledendario propone sei concerti domenicali dedicati alla grande musica interpretata da prestigiosi ensemble di caratura internazionale che ci condurranno in un viaggio tra le opere più amate della musica classica e del ’900.Tanti gli appuntamenti imperdibili. Dal 2 al 9 Dicembre ritorna il Mini Festival dedicato alle scuole e ci saranno poi tre momenti con la rassegna corale “Il Festival incontra.....”.

Il via

Il primo appuntamento in cartellone è per oggi, alle 19, con il concerto “Viaggio d’inverno” affidato al baritono Lars Grünwoldt e al pianista Andrea Rucli. Si tratta di un capolavoro assoluto tra i grandi cicli liederistici romantici di Schubert, che presenta un programma originale e accattivante. Questo ciclo racconta il cuore, l’anima, i sentimenti e le emozioni del protagonista, un viandante solitario che affronta l’inverno in tutti i suoi aspetti, per sfuggire al ricordo di un amore impossibile. A conferire ulteriore prestigio alla rassegna, da qualche anno ci sono gli spettacoli di produzione Anton Stadler ormai inseriti a pieno titolo nella programmazione istituzionale dell’associazione costituendo un vero valore aggiunti per il Festival.Fra gli appuntamenti da non perdere, quello di mercoledì 8 dicembre, quando sul palco del teatro, si esibiranno lo stesso bandoneonista e compositore Fabio Furia con Marco Schirru, al pianoforte. Terrà un concerto dal titolo “Tango nostalgia” con l' esecuzione dei brani più celebri di Astor Piazzolla, accostandoli a opere di altri compositori, accomunati dal grande amore per Buenos Aires.

Tutti e sei i concerti avranno inizio alle 19. Per l’acquisto dell’abbonamento fidelity si può contattare contattare su whatsapp il 342. 5805156 o scrivere alla mail infoantonstadler@gmail. com per avere tutte le informazioni per i singoli spettacoli.

RIPRODUZIONE RISERVATA