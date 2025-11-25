Iglesias, testa al derby 

Iglesias. In palio ci sono sempre e comunque i tre punti, ma quella di domenica prossima tra Iglesias e Carbonia non è certo una partita come le altre: è il derby per eccellenza del Sulcis, la sfida tra due compagini dal passato blasonato che ambiscono entrambe a rinverdire quei lontani fasti, quando calcavano i palcoscenici della Serie C e della Serie D.

Il momento

Un derby al quale le squadre ex minerarie arrivano staccate di appena di 3 punti (sesta l’Iglesias a quota 18 e a meno 4 dalla vetta, ottavo il Carbonia con 15) ma con stati d’animo differenti: il Carbonia viene dall’esaltante pareggio casalingo con la corazzata Ossese mentre l’Iglesias è reduce dalla sconfitta dolorosa con la capolista Tempio, una gara nella quale la squadra di Giampaolo Murru ha offerto un’ottima prova ma ha anche pagato care le assenze in difesa e centrocampo e recriminato per un rigore (il secondo dei due subiti) a suo dire inesistente.

Precedenti

In questa stagione le due compagini si sono già affrontare negli ottavi di Coppa Italia: un pareggio in casa del Carbonia (1-1) e poi la vittoria a domicilio dell’Iglesias (2-1), che proprio oggi gioca in casa la semifinale di ritorno col Villasimius. Coi “vicini” sono state due partite equilibrate, come lo sarà probabilmente anche quella di domenica. Difficile fare previsioni. Non ne vuole fare il presidente Giorgio Ciccu, che esibisce un perfetto fairplay: «È una partita tra squadre cugine: dopo l’Iglesias, ovviamente, sono uno tra i primi tifosi del Carbonia e di tutte le squadre sulcitane, che devono fare fronte comune. Noi abbiamo i nostri obiettivi così come li ha il Carbonia: domenica speriamo di vedere lo stadio Monteponi pieno e, per il resto, che vinca il migliore».

Presidente

Sulla necessità di irrobustire una rosa già corta e poi indebolita da infortuni e partenze inattese il patron concorda con il mister: «Dovremo attendere dicembre ma sicuramente agiremo sul mercato, dato che ci servono un centrale di difesa, un centrocampista e un attaccante».

Domenica tornerà dalla squalifica il centrale di difesa Di Stefano ma saranno ancora out il collega di reparto Fidanza e il centrocampista Frau. Mister Giampaolo Murru non modificherà l’assetto tattico dei suoi: «Non ho mai preparato una gara per attendere le mosse degli avversari o cercare il pareggio: daremo il massimo cercando, come è nel nostro Dna, di creare gioco e di imporre la nostra manovra. Il Carbonia sta dimostrandosi squadra forte ma noi vogliamo vincere per tenere il passo delle grandi».

