Iglesias, terzo pari su tre 

Iglesias 0

Villacidrese 0

Iglesias (4-4-2) : Daga, A. B. Leroux, Arzu, F. Dominguez, Crivellaro, Montisci, Floris (24’ st Figus), S. Dominguez, Beugre (19’ st Capellino), Piras (30’ st Rodrigues), Maitini (44’ st Lambroni). In panchina Bonifacio, Bahlaouan, Pitzeri, Corsini, R. B. Leroux. Allenatore Porcu.

Villacidrese (4-4-2) : Riccio, Laconi, Carboni (40’ st Caferri), Pilleri, Jah, Abbruzzi (11’ st Mascia), Cannas (32’ st Abo Kaff), Illario (43’ pt Paulis), Demurtas, Cappai, Atzei (11’ st Frau). In panchina Cambarau, Corda, Bellu, Caddeo. Allenatore Cocco.

Arbitro : Gabrieli di Padova.

Note : ammoniti F. Dominguez, Arzu, S. Dominguez, Abbruzzi, Capellino, Laconi. Recupero 1’ pt-5’ st. Spettatori 300.

Iglesias. Termina a reti inviolate la gara tra Iglesias e Villacidrese. Un risultato giusto tra due squadre che tra l’altro si fronteggeranno a breve anche nei quarti di finale della Coppa Italia di categoria (andata il 7 ottobre a Iglesias) e che hanno dato vita a una sfida equilibrata, nella quale i padroni di casa si sono fatti di gran lunga preferire nel primo tempo, grazie soprattutto a un Santiago Dominguez dominante sulla fascia destra. Ma è stata poi la Villacidrese a sfiorare maggiormente la vittoria nella ripresa centrando due pali.

Ritmi alti in avvio

Al 13’ un lancio premia la corsa di Maitini, Riccio esce in anticipo ma l’attaccante argentino calcia comunque sfiorando il palo. Ancora Maitini protagonista poco dopo con una sponda da corner che attraversa l’area piccola senza trovare deviazioni vincenti. Al 24’ Riccio (uno dei 4 ex Iglesias nella Villacidrese insieme a Illario, Abbruzzi e Frau) esce a vuoto, ma Maitini cincischia e l’occasione sfuma. Un ottimo Santiago Dominguez è bravo prima a impegnare Riccio dal limite (39’) e poi a offrire a centro area un assist a Maitini (42’), anticipato in extremis. Il tempo si chiude con una terrificante botta dai 25 metri diretta all’incrocio dei pali di Federico Dominguez, sulla quale Riccio si supera respingendo in corner.

Secondo tempo

La Villacidrese è più brillante nella ripresa: al 15’, su punizione dalla sinistra, Cappai coglie di testa il palo interno. L’Iglesias prova la replica ma il sinistro dal limite di Santiago Dominguez finisce di poco a lato. Al 18’ punizione dalla sinistra con destro a giro di Demurtas e nuovo palo interno alla sinistra di Daga. L’Iglesias torna a farsi sentire e va vicina al vantaggio con Maitini (sinistro impreciso in area piccola al 28’) e in due occasioni nel finale con Cappellino ma nella prima Riccio blocca in presa e nella seconda l’attaccante è impreciso nella spizzata di testa.

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