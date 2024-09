Iglesias-Sant’Angelo: degasperi cala il tris, caruso si arrende 

Il trentino Diego Degasperi si è aggiudicato la 33ª Iglesias-Sant’Angelo e ha calato il tris di successi nella cronoscalata che aveva già vinto nel 2019 e nel 2022. Come da pronostico, l’alfiere del Team Faggioli è stato protagonista di una lotta al decimo di secondo col compagno di team Franco Caruso, vincitore dell’edizione 2023 e sabato il più veloce in prova.

«Dopo gara1 avevo 0”4 di vantaggio ma non bisogna mai sottovalutare l’avversario e ho corso gara2 come se quel gap non esistesse: sono andato a tutta e alla fine ho realizzato anche il record del tracciato, 2’59”15, mentre Franco ha fatto due piccoli errori», ha commentato Degasperi. «Abbiamo dato l’anima come se fosse la finale di un mondiale, non eravamo qui per una passerella: il pubblico si sarà divertito».

Nella manifestazione targata Ichnusa Motorsport, valida per il Campionato italiano velocità montagna oltre che per il Regionale, l’olbiese Giuseppe Vacca ha chiuso 3º davanti al sulcitano Satta e al nuorese Costa. In totale 54 all’arrivo, 5 non partiti. Nello Storico vittoria di Piero Lottini (Osella Pa9/90 in 8’08”2) davanti a Sergio Perasso e Duilio Siddi.

Classifica Top10 (aggregati) : 1) D. Degasperi (Norma M20 F) in 6’00”24; 2) F. Caruso (Nova Proto Np01-2 Zytek) a 4”25; 3) G. Vacca (Osella Pa30 Judd) a 21”18; 4) M. Satta (Nova Proto Np02 Sinergy) a 40”71; 5) A. Costa (Osella Pa30 Honda) a 58”; 6) F. Angioj (Osella Pa21/s Honda) a 58”26; 7) A. Siddi (Wolf Gb08 Thunder) a 1’17”74; 8) Gabrydriver (Ferrari 458) a 1’36”52; 9) G. Coghe (Citroën Saxò) a 1’48”34; 10) U.Valdarchi (Mitsubishi Lancer Evo IX) a 1’51”49.

