Iglesias riapre per i campionati sardi indoor 

Iglesias. Campionati sardi assoluti di atletica indoor questa mattina a Iglesias (il via alle 10,45). Riapre per l'occasione l'impianto di Ceramica, dopo le opportune migliorie e il paventato rischio di annullare la stagione regionale al coperto.

I protagonisti

Attesa per i 60 metri piani con Daniele Deiana (7.09 quest'anno), Roberto Parodo, Diego Dessalvi e Christian Atzori e, tra le donne, la junior Elide Bonaglini (sua con 7.80 la migliore prestazione stagionale tra le iscritte), davanti a Daniela Lai, Laura Murgia e Sophia Meloni. Nei 60 hs con barriere da 100 cm troveremo Francesco Cherchi (8.11 la settimana scorsa) mentre nella prova allievi saranno Matteo Putzolu e Davide Deiana. Nel salto in lungo sfida tra il campione in carica Christian Zucca e l'oristanese Daniele Renolfi, nell'alto la vicecampionessa italiana junior Francesca Leccis, nel triplo Paolo Caredda e Enrico Deplano e nel ancora nel salto in lungo Rosalita Alpigiano e Elena Spini.

Intanto venerdì ad Ancona Elisa Marcello ha corso i 400 metri in 56.78 e ieri i 200 in 24.49. Sempre ad Ancona L'Ichnos Sassari ai primi tre posti nel tetrathlon cadetti con Andrea Marras (2480 punti), Nicolò e Lorenzo Carta.



RIPRODUZIONE RISERVATA