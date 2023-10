Iglesias, primo sorriso:  battuta l’ex capolista  

Iglesias 2

Ghilarza 1

Iglesias (4-4-1-1) : Guddo, Mastino, Pitzalis, Bringas (33’ st Isaia), Hundt, Zedda, Doneddu, Piras, Porru (43’ st Caverzan), Illario, Cancilieri (28’ st Kouadio). In panchina Esposito, Atzeni, Filippi, Fadda, Pusceddu, Todde. Allenatore Murru.

Ghilarza (4-4-2) : Matzuzzi, Laconi, Dessolis, Chessa, Delizos (40’ st N. Orrù), Corda, Pinna (20’ st Chergia), Glino (29’ st Melis), Orro (21’ pt S. Oppo), Vinci, Caddeo (40’ st R. Oppo). In panchina Mascia, Zara, Corrias, F. Orrù. Allenatore Demartis.

Arbitro : Virgili di Olbia.

Reti : 25’ st Cancilieri, 31’ st Kouadio, 45’ st S. Oppo.

Note : espulso Laconi (rosso diretto); ammoniti Bringas, Zedda, Chessa, Corda. Recupero 2’ pt - 4’ st. Spettatori 240.

Iglesias. Trova finalmente la prima vittoria stagionale l’Iglesias e si rilancia dopo un pessimo avvio di campionato. Nella gara tra ultima e prima in classifica, l’11 di Murru domina il campo fin dall’avvio con un atteggiamento molto aggressivo che costringe gli ospiti ad una gara di rimessa.

Partita bella e alti ritmi nel primo tempo in cui i padroni di casa sfiorano il gol in 3 occasioni, tutte con Doneddu. Ripresa ancor più arrembante dei minerari (gran gara di Bringas e del solito Illario), vicini al vantaggio ancora con Doneddu (5’) e con un tiro di Illario (12’) dal corner di destra. Al 16’ Ghilarza resta in 10 per il rosso a Laconi e Porru subito vicino al gol. L’1-0 è frutto dell’invenzione su punizione di Illario che pesca il puntuale inserimento del giovane brasiliano Cancilieri (esordio): Matzuzzi tocca appena. Appena entrato Kouadio ruba palla a S. Oppo, entra in area e fa 2-0 col piattone destro. Nel finale S. Oppo si riscatta e accorcia il divario con un eurogol mancino dalla distanza. Ma non basta.

RIPRODUZIONE RISERVATA