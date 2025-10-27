Iglesias poco cinica, la vetta è più lontana 

Iglesias. Sulla carta doveva essere un turno favorevole con cui raggiungere le prime della classe. L’Atletico Uri non ha però fatto sconti: con una difesa arcigna e sfruttando la scarsa vena realizzativa degli avversari si è portato a casa l’intera posta in palio. «Abbiamo disputato una gran gara», l’analisi del tecnico Giampaolo Murru, «creando 3 grosse palle gol nel primo tempo e altre 4 nella ripresa, ma tra miracoli del portiere ed errori nostri sotto porta non siamo riusciti a prevalere. Bravi loro a difendersi bene, il rigore a fine primo tempo ci ha un po’ tagliato le gambe».

Come l’anno scorso l’Iglesias produce tanto gioco e palle gol ma difetta nel segnare. «Secondo i nostri dati creiamo in media tra le 5 e le 7 occasioni a gara, è un ottimo indice di qualità ma è chiaro che il cinismo sotto porta stia mancando. Anche con la Nuorese abbiamo sprecato tanto». Il mercato potrebbe rafforzare una rosa già un po’ corta che ha da poco perso Lorenzo Mechetti per questioni extra calcistiche: «Sono contento di tutti, stiamo costruendo un bel gruppo e disputando ottime gare. Col presidente lavoriamo per qualche innesto che potrebbe farci inserire tra le grandi: serve essere fiduciosi e continuare a creare gioco». Intanto domani c’è il ritorno, a Cagliari, dei quarti di Coppa Italia contro la Ferrini (2-0 all’andata) per archiviare le delusioni del campionato.

