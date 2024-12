iglesias, pari che non soddisfa 

«Un pareggio giusto per come si è svolta la gara e per le condizioni del terreno di gioco, veramente pietose. Dopo il vantaggio, per noi la partita si era messa sui giusti binari: loro concedevano tanto e noi avremmo potuto fargli male in ripartenza ma non siamo stati bravi ad approfittarne. La ripresa poi è stata molto combattuta, buona la nostra reazione anche se abbiamo rischiato la beffa finale». Così il tecnico dell’Iglesias Giampaolo Murru commenta il 2-2 nel derby (dei tanti ex) di con il Carbonia. Un risultato che lascia inalterata a tre punti la distanza degli iglesienti dalla zona playoff ma che, di certo, non soddisfa l’ambiente come dimostrano le fibrillazioni nel mercato che hanno appena visto partire Carta, Bringas, Sagitov, D’Angelo, Lamacchia e Grasso ed arrivare Sakho, Mastropietro ed Edoardo Piras. I nuovi innesti consentono, però, a Giampaolo Murru di poter variare il modulo tattico che prima aveva come scelta quasi obbligata un 4-2-3-1: «Già da qualche gara stiamo giocando diversamente ed usando spesso il 4-3-3. Gli arrivi di Piras e di Sakho ci permettono di poter variare anche in corso d’opera. Obiettivi? Il campionato è lunghissimo, inutile fare calcoli ora, meglio concentrarsi sul campo».

Anche secondo Gianluigi Illario il 2-2 di sabato è un risultato giusto: «Per fare meglio - dice - noi avremmo dovuto giocare più palla a terra ed aggredire maggiormente sulle seconde palle. Serve più coraggio soprattutto tra noi centrocampisti». Per il capitano i tanti cambi in rosa sono fisiologici: «Il presidente fa tanti sacrifici e giustamente vuole vedere risultati. Io troppo arretrato? Non mi pesa, ho giocato in varie posizioni e sono contento se riesco a far segnare i miei compagni. Sono fermo a 3 gol e sta a me essere più intraprendente quando è possibile pur partendo da dietro. L’obiettivo personale è segnare tra le 8 e le 10 reti».

RIPRODUZIONE RISERVATA