Coppa Italia.
26 gennaio 2026 alle 00:07

Iglesias, ora la fase nazionale 

Ma il trionfo di sabato riaccende le polemiche sullo stadio Monteponi 

Iglesias. Alberto Piras è freddo dal dischetto: è suo il penalty decisivo nel 5-4 finale della lotteria dei rigori contro il Tempio (i 120 minuti si erano conclusi 0-0) che permette all’Iglesias di mettere in bacheca la Coppa Italia di Eccellenza, il primo storico trofeo di Coppa Italia regionale vinto dai rossoblù. E la festa, fragorosa come si addice per un traguardo mai neanche accarezzato in precedenza (i minerari non erano mai arrivati neanche in finale) è scoppiata già sabato allo stadio Tharros di Oristano e poi al rientro ad Iglesias.

Le voci

Raggiante il tecnico Giampaolo Murru: «È un grandissimo traguardo, sono contentissimo per i ragazzi, la dirigenza, lo staff, la città, i tifosi e l’amministrazione comunale che è venuta a seguirci: è un trofeo che dedichiamo a tutti loro». Nell’arco dei 120 minuti era stato l’Iglesias a sfiorare più volte il gol, fallendo anche un rigore con Salvi Costa che si è fatto parare il tiro da Idrissi (uno dei tanti ex Iglesias del Tempio insieme a Bringas, Caverzan e Castanares).

«È vero - dice il tecnico - ma onore anche al Tempio per una gara molto combattuta e dal gran tasso tecnico e agonistico (le due squadre hanno concluso in 9 uomini). Noi l’abbiamo preparata benissimo in settimana e credo che l’abbiamo voluta e meritata più degli avversari. Ho fatto enormi complimenti a tutti i ragazzi». Ora, nella fase nazionale il primo avversario sarà la vincente (mercoledì) della finale di Coppa del Lazio tra Ferentino e Boreale. «Le difficoltà aumenteranno - dice Murru - ma siamo lì e proveremo a giocare le nostre carte».

È felice ma non si accontenta il patron Giorgio Ciccu: «C’è tanta gioia, faremo una gran festa mercoledì ad Iglesias e crediamo che questo risultato ci rilanci anche in campionato. Questo però potrebbe essere uno degli ultimi regali che faccio alla città: l’amministrazione ci viene poco incontro, mancano campi di gioco e serve intervenire al Monteponi anche con un nuovo manto di gioco in sintetico». Parole che il sindaco e presidente della provincia del Sulcis Iglesiente Mauro Usai (presente alla finale con mezza giunta) sembra aver sentito: «Un trofeo che è un’enorme soddisfazione per tutti, un giusto premio per i grossi sforzi compiuti dalla società. Li aspettiamo presto in Consiglio Comunale con la coppa. Per quanto ci riguarda noi faremo la nostra parte ultimando i lavori allo stadio Monteponi».

