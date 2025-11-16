VaiOnline
Al Monteponi.
17 novembre 2025 alle 00:24

Iglesias, occasione persa: col Buddusò solo un punto 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Iglesias 0

Buddusò 0

Iglesias (4-3-3): R. Daga I, Crivellaro, Arzu, Fidanza, Di Stefano, Abbruzzi, A. Piras (24’ st Frau), E. Piras, Salvi Costa, Alvarenga, Capellino. In panchina Slavica, Cancilieri, Pintus, Corrias, Leroux, R. Daga II, Tiddia, Mancini. Allenatore Murru.

Buddusò (4-4-2) : Faralli, Mane, Barilari, Cordoba, Umar, Sambiagio (49’ st Fideli), Gomis, Etoh, Brailly (23’ st Faye), Balde, Gassama. In panchina Ghisu, Nieddu, Marrone, Sergio, Castelnoble, Scanu, Pisacreta. Allenatore Terrosu.

Arbitro : Mulas di Oristano.

Note : espulsi (rosso diretto) Faye e Di Stefano; ammoniti Fidanza, Crivellaro, Barilari, Mane, Abbruzzi, Arzu, Faye. Recupero 2’ pt - 6’ st. Spettatori 230.

Iglesias. Complici i risultati degli altri campi, bastava una vittoria all’Iglesias per portarsi in cima alla classifica, ma i minerari sbattono sulla gran fisicità e sulla freschezza atletica del Buddusò che pur senza strafare porta via da Iglesias un punto e forse avrebbe meritato anche la vittoria. Poche le occasioni da rete in una gara per lunghi tratti bruttina. Al 13’ il portiere Daga e Crivellaro deviano insieme un colpo di testa indirizzato sotto la traversa da Gomis. Mentre la replica di Salvi Costa al 28’, sempre di testa, è larga.

Nella ripresa è sempre il Buddusò a tenere palla e spingere seppur in maniera molto pasticciata. Al 22’ è però Capellino ad avere un’ottima chanche ma trova la deviazione in corner di Faralli. Al 39’, a seguito di un fallo, c’è la brutta reazione di Faye che scatena una mezza rissa della quale pagano le spese lo stesso Faye e Di Stefano, espulsi. Nel finale Alvarenga sfiora la traversa su punizione e all’ultimo secondo fioccano le proteste per un atterramento in area di Capellino non sanzionato.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

inchiesta

«Puntare alla stagione lunga?  Senza collegamenti, solo parole»

Da Pula a Domus de Maria si guarda già alla prossima estate 
Mariella Careddu
L’intervista

«Il futuro dell’Isola? I boschi, l’acqua e le nuove tecnologie»

Nomadismo digitale e credito energetico nuove opportunità tra tanti cambiamenti 
Marilena Orunesu
Il docente: sull’intelligenza artificiale troppi falsi miti

«L’IA sarà sostenibile solo se saremo in grado di sfruttarla al meglio»

Epifani: dal digitale tante opportunità, ma alla Sardegna serve una strategia 
Nicola Scano
La missione

La corsa dei sardi commuove Monaco

Gli atleti della Olimpia onlus alla maratona solidale del Principato 
Sara Marci
Sulle strade

Suv contro auto, muore un ventenne

Incidente a Milano: un conducente senza patente, l’altro positivo al narcotest 
Berlino

Mattarella al Bundestag «Troppi Stranamore  apprezzano l’atomica»

Il duro discorso del presidente davanti ai parlamentari tedeschi 
Piazza del Carmine.

«Sì alla proroga della zona rossa»

Appello al ministro Piantedosi, oggi in città per il Comitato per l’ordine pubblico 
Mauro Madeddu