Iglesias, occasione persa: col Buddusò solo un punto 

Iglesias 0

Buddusò 0

Iglesias (4-3-3): R. Daga I, Crivellaro, Arzu, Fidanza, Di Stefano, Abbruzzi, A. Piras (24’ st Frau), E. Piras, Salvi Costa, Alvarenga, Capellino. In panchina Slavica, Cancilieri, Pintus, Corrias, Leroux, R. Daga II, Tiddia, Mancini. Allenatore Murru.

Buddusò (4-4-2) : Faralli, Mane, Barilari, Cordoba, Umar, Sambiagio (49’ st Fideli), Gomis, Etoh, Brailly (23’ st Faye), Balde, Gassama. In panchina Ghisu, Nieddu, Marrone, Sergio, Castelnoble, Scanu, Pisacreta. Allenatore Terrosu.

Arbitro : Mulas di Oristano.

Note : espulsi (rosso diretto) Faye e Di Stefano; ammoniti Fidanza, Crivellaro, Barilari, Mane, Abbruzzi, Arzu, Faye. Recupero 2’ pt - 6’ st. Spettatori 230.

Iglesias. Complici i risultati degli altri campi, bastava una vittoria all’Iglesias per portarsi in cima alla classifica, ma i minerari sbattono sulla gran fisicità e sulla freschezza atletica del Buddusò che pur senza strafare porta via da Iglesias un punto e forse avrebbe meritato anche la vittoria. Poche le occasioni da rete in una gara per lunghi tratti bruttina. Al 13’ il portiere Daga e Crivellaro deviano insieme un colpo di testa indirizzato sotto la traversa da Gomis. Mentre la replica di Salvi Costa al 28’, sempre di testa, è larga.

Nella ripresa è sempre il Buddusò a tenere palla e spingere seppur in maniera molto pasticciata. Al 22’ è però Capellino ad avere un’ottima chanche ma trova la deviazione in corner di Faralli. Al 39’, a seguito di un fallo, c’è la brutta reazione di Faye che scatena una mezza rissa della quale pagano le spese lo stesso Faye e Di Stefano, espulsi. Nel finale Alvarenga sfiora la traversa su punizione e all’ultimo secondo fioccano le proteste per un atterramento in area di Capellino non sanzionato.

