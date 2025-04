Iglesias: la Pfm canta De André 

Grande concerto della Pfm (Premiata Forneria Manconi) oggi in piazza Sella, a Iglesias, per celebrare il 25 aprile nel segno di Fabrizio De André e del suo storico repertorio. Il concerto è stato fortemente voluto dalla amministrazione comunale, per celebrare ottantesimo anniversario della Liberazione e nel contempo, valorizzare la vocazione culturale e turistica della città.

L’evento è stato organizzato e curato nei minimi dettagli dalla Aefe Music di Enrico Frau. L’obiettivo della manifestazione musicale e culturale – si legge nella delibera della Giunta Usai – è valorizzare il 25 aprile e questo importante anniversario per non dimenticare che l’Italia, grazie al sacrificio di tante persone, è stata fondata su una Costituente eletta dai cittadini e sulla concezione di Repubblica con la partecipazione popolare».

