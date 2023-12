“Iglesias in miniatura”, la mostra continua a crescere 

Oltre 130 personaggi, decine e decine di edifici, rappresentazioni delle celebrazioni religiose e non, e ancora fontane, monumenti storici e qualsiasi altro minuzioso particolare che rispecchia la struttura cittadina e le sue peculiarità: “Iglesias in miniatura” è un’opera mastodontica e dallo scorso lunedì è possibile visitarla fino al prossimo 7 gennaio in una delle sale del Palazzo municipale che la ospita ormai da svariati anni.

Un progetto che continua a crescere nonostante gli spazi del locale siano oramai esauriti: «Tanto che – spiega l’autore, l’artista iglesiente Claudio Paulis – l’ultimo lavoro ho dovuto collocarlo in delle mensole. Purtroppo sono costretto ad andare a rilento proprio per via delle dimensioni di un’opera che richiederebbe una superficie maggiore». L’ultima novità in ordine di tempo riguarda la creazione in miniatura degli otto candelieri e della loro discesa, che si aggiunge e completa il quadro completo delle manifestazioni tradizionali della città.

«È nostra intenzione – dichiara l’assessora alla Cultura Claudia Sanna – trovare uno spazio che possa valorizzare al meglio una composizione che merita d’essere visitata dal maggior numero possibile di persone. Il lavoro di Paulis racconta della città, della sua storia, della gente che la vive, delle sue numerose iniziative. L’accuratezza della sua riproduzione e il profondo significato fanno di “Iglesias in miniatura” un’opera da promuovere al meglio, tutelare e valorizzare».

