Iglesias, il pari vale la vetta 

Villasimius 2

Iglesias 2

Villasimius (4-3-1-2) : Forzati, Zedda, Loi, Isaia, Kiwobo, Bulala, Sinha Filho (39’ st Caferri), Scioni, Marras, Cannas, Cruz. In panchina Gonzalez, Concas, Muzzo, Saba, Cogoni, Garau, Beugrè. Allenatore Antonio Prastaro.

Iglesias (4-3-3) : Riccardo Daga (2000), Crivellaro, Arzu, Di Stefano, Fidanza, Abbruzzi, Cancilieri (20’ st Erbini), Frau (45’ st A. Piras), Salvi Costa, E. Piras, Capellino. In panchina Slavica, Alvarenga, Riccardo Daga (2008), Leorux, Cani. Allenatore Giampaolo Murru.

Arbitro : Dascola di Cagliari.

Reti : pt 7’ Salvi Costa, 34’ Cruz; st 8’ Isaia, 40’ Capellino.

Note : ammoniti Marras, Abbruzzi, Cancilieri, Fidanza, Salvi.

Villasimius. Beffa finale per il Villasimius, fermato sul 2-2 dall’Iglesias al termine di una gara intensa, combattuta e ricca di emozioni. La fortuna continua a voltare le spalle ai padroni di casa: è il sesto turno consecutivo senza vittorie e la classifica inizia preoccupare, anche alla luce dei troppi errori difensivi. Agli ospiti basta il pari per balzare in vetta alla classifica assieme a Ilvamaddalena e Nuorese.

La gara

Dopo appena 7’ l’Iglesias mette la freccia: Salvi Costa si avventa su un passaggio orizzontale errato di Zedda e trafigge Forzati. È assedio degli ospiti, che colpiscono anche un palo con Capellino e sfiorano ancora il raddoppio con una palla che attraversa tutta la linea di porta. Superato il trauma iniziale il Villasimius si scuote, prende campo e inizia a esprimere un buon gioco. Al 34’ arriva il pareggio con una splendida conclusione al volo di Cruz dall’interno dell’area su assist di Scioni.

Nella ripresa, all’8’, i gialloblù completano la rimonta al termine di una bella azione corale: Cannas riceve sulla sinistra, supera l’avversario diretto e crossa al centro dove Isaia si inserisce con i tempi giusti e insacca di testa. La gara sembra in controllo per gli uomini di Prastaro ma a 5’ dal termine Bulala calcia la palla addosso a Capellino che, solo davanti a Forzati, firma il 2-2. Si riprenderà domenica 4 gennaio con Villasimius-Taloro e Calangianus-Iglesias.

